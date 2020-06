Diese Woche stünden einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die einen Einblick in die Situation bei den Verbrauchern wie Unternehmen geben würden. Dies seien beispielsweise Vertrauensindikatoren der Eurozone für Juni und Einkaufsmanagerindices für Juli in verschiedenen europäischen Ländern sowie den USA. Diese Stimmungsindikatoren dürften eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten auf niedrigem Niveau signalisieren.



Am 1. Juli werde das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 9./10. Juni veröffentlicht, was die uneingeschränkte Unterstützung der US-Notenbanker für konjunkturstützende Maßnahmen bestätigen sollte. Außerdem übernehme Deutschland an diesem Tag den EU-Ratsvorsitz. Hiervon dürften in den nächsten Monaten Impulse für die Finanzierung der Unterstützungsmaßnahmen der Corona-Hilfen ausgehen. Mit Spannung würden Marktteilnehmer dann den US-Arbeitsmarktbericht für Juni erwarten, der wegen des Feiertags am Freitag schon am Donnerstag veröffentlicht werde. Denn dieses Jahr falle der amerikanische Unabhängigkeitstag (4. Juli) auf ein Wochenende, so dass am kommenden Freitag die US-Märkte geschlossen bleiben würden. Aufgrund der Lockerungsmaßnahmen ab Mai werde mit einem Arbeitsplatzaufbau von 3 Mio. Stellen gerechnet. Eine hohe Volatilität sei bei diesen Zahlen jedoch nicht unüblich.



Aktien



Die Analysten der National-Bank AG seien weiterhin der Meinung, dass die langfristige Tendenz an den globalen Aktienmärkten davon abhänge, ob der vollzogenen V-Erholung an den Aktienmärkten auch eine korrespondierende V-Erholung der globalen Wirtschaft folge. Ermutigende Konjunkturdaten würden diese These stützen, könnten aber schnell wieder drehen, sollten einschneidende Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Corona-Fälle getroffen werden. Somit bleibe die Situation unsicher. Vorhandene Risikofaktoren würden weiterhin großteils ausgeblendet, zudem werde der Aufschwung nur von wenigen Sektoren getragen. Die Aktienhausse stehe folglich bislang nicht auf breiten Füßen. Die anlaufende Feriensaison könnte zu erhöhter Volatilität an den Märkten führen. Die umfassenden Notenbankhilfen und die extrem ausgeprägte Angst Kursgewinne zu verpassen, würden jedoch weiterhin das Kursniveau stützen. (30.06.2020/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche haben die Aktienmärkte zunächst etwas nachgegeben, so die Analysten der National-Bank AG.Verantwortlich gewesen seien Unsicherheiten aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen in vielen Teilen der Welt, vor allem aber in den USA. Hier würden sich die zu frühen Öffnungsmaßnahmen in vielen Bundesstaaten negativ ausgewirkt. So hätten die USA neue Rekordwerte bei Neuinfektionen erreicht. Vor allem die Südstaaten und Kalifornien seien betroffen, worauf dort Lockerungsmaßnahmen wieder zurückgefahren worden seien.