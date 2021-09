Bild: Pixabay

Spielerisch in den Aktienmarkt einsteigen

Im Playstore finden sich zahlreiche Android Spiele. Darunter finden sich auch einige Broker Simulatoren, die mit Echtzeit-Wertpapieren arbeiten. Der Simulator macht es Ihnen möglich, mit virtuellem Geld auf den echten Verlauf von Aktien zu spekulieren. So können Sie sich kostenlos in die Welt der Aktien einarbeiten, den Markt verstehen und auch Zusammenhänge besser begreifen. Die Besonderheit dabei ist, dass Sie kein Risiko eingehen, bares Geld zu verlieren. Denn die meisten Android Anwendungen sind kostenfrei und arbeiten ausschließlich mit nicht echtem Geld. Spielerisch erlernen Sie, wie Sie Aktien günstig einkaufen und diese gewinnbringend weiterverkaufen. Entscheiden Sie sich für das Installieren einer solchen App, sollten Sie auf das Startkapital achten. Manche Apps bieten Ihnen gerade einmal wenige hundert Euro, andere hingegen arbeiten mit 50.000 virtuellen Euro. Dies bietet ein breites Spektrum an Versuchspotenzial an.



Doch was genau sollte ein Brokerspiel mitbringen? Besonders wichtig ist, dass das Game in Echtzeit arbeitet. Schließlich können Sie nur anhand von Echtzeit-Kursdaten ein reales Aktienerlebnis trainieren. Zudem bietet es sich an, dass die App regelmäßig geupdatet wird, sodass Sie reale Neuerungen auch im Game erhalten. Achten Sie drauf, dass der Handel auch am Wochenende möglich ist.



Gamingaktien im Überblick

Haben Sie sich lange genug in der virtuellen Testversion ausprobiert, können Sie in den echten Aktienmarkt einsteigen. Was bietet sich dabei mehr an, als in Gaming Aktien zu investieren? Viele Gaming Aktien sind aufgrund der Corona-Pandemie besonders zu berücksichtigen.



Warum dem so ist, wird schnell klar, wenn man bedenkt, dass viele Menschen Zeit Zuhause verbringen mussten. Die diversen Stufen des Lockdowns machten es schwer möglich, sich anderweitig zu beschäftigen. Somit boomte das Geschäft rund um PC, Smartphone oder Konsolen Games. Die Folge war ein massiver Anstieg der Aktien rund um diesen Markt. Und auch in den nächsten Monaten sollten sich die Aktien auf einem solchen Niveau halten. Trotz dieser positiven Entwicklung gilt es, beim Anlegen vorsichtig zu sein und eine der wichtigsten Regeln am Aktienmarkt nicht zu verletzen: "Streue das Risiko!". Wer in Aktien investiert, sollte nie alles Geld auf eine Karte setzen. Schließlich können unvorhersehbare Events dazu führen, dass stabile Aktienkurse einbrechen. Aus diesem Grund sollte das angelegte Geld in verschiedene Bereiche investiert werden. Somit ist auch das Risiko weit gestreut. (07.09.2021/ac/a/m)









