Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe dank eines positiven Analystenkommentars zu den Spitzenreitern im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gezählt. Die Aktie habe um deutlich mehr als 2% zulegen können.



Nachdem die damals durch WallStreetBets gehypten Akien bereits vor einigen Tagen neues Momentum aufgenommen hätten, habe sich die Kursstärke bei GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) auch am gestrigen Handelstag weiter fortgesetzt. Die Aktie sei zwischenzeitlich über USD 250 geklettert, wobei am Ende ein Plus von 12,17% habe verbucht werden können.



Die Aktie der Kinokette AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) habe ebenso wie GameStop von der Reddit-Bewegung profitiert. Die gestrigen Kursanstiege von mehr als 20% seien jedoch auf den Einstieg der Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management zurückzuführen gewesen, welche laut AMC 8,5 Millionen Aktien um rund USD 230 Mio. übernommen habe. Dass die Nachrichtenagentur Bloomberg am Abend verkündet habe, dass Mudrick die Aktien nach den jüngsten massiven Kursanstiegen bereits wieder verkauft habe, habe nichts an den starken Kursaufschlägen geändert. (02.06.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) hat über den Erwartungen liegende vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/21 bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach dem signifikanten Umsatzdruck in Q1-Q3 (-13% im Jahresvergleich) habe der Konzern im Q4 das Momentum drehen und den Umsatz um 10% auf EUR 285 Mio. steigern können. Das vollständige Zahlenwerk werde Zumtobel am 30. Juni vorlegen. Die Aktie sei mit einem Plus in der Höhe von 3,66% deutlich fester aus dem Handel gegangen.