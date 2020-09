Chicago (www.aktiencheck.de) - Noch erholt sich die Wirtschaft, aber die Anzeichen, dass neue Lockdowns diese Entwicklung verlangsamen, mehren sich, so die Experten von Nuveen.Zudem könnten die politischen Rahmenbedingungen Gegenwind für Aktien erzeugen. Zwar könne die Geldpolitik die Märkte weiterhin unterstützen - insbesondere angesichts des revidierten Inflationsziels der FED - doch müssten Impulse zunehmend von der Fiskalpolitik kommen. Diese wirke langsamer und sei schwieriger durchzusetzen, vor allem aufgrund des Defizit- und Schuldenstands. Hinzu komme die politische Unsicherheit während dieser ungewöhnlich kontroversen US-Wahlsaison. Diese Risiken könnten sich zuspitzen, wenn das Wahlergebnis im November ungewiss oder umstritten sei.Betrachte man es positiv, hätten sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessert und die geldpolitische Unterstützung bleibe unbefristet. Doch habe der Mangel an attraktiven Alternativen dazu geführt, dass Investoren weiterhin in Aktien investieren würden. Dort gebe es reichlich Raum für Enttäuschungen. Die Experten würden denken, dass das Umfeld für Aktien in den nächsten Monaten risikoreich bleibe. Daher würden sie Investoren zur Vorsicht raten. (03.09.2020/ac/a/m)