"Obwohl die Unsicherheit momentan hoch ist, sehen wir langfristig starkes Renditepotenzial bei Aktien", sage Lars Skovgaard Andersen, Senior-Stratege bei Danske Invest.



Klar sei: Die Erwartung eines kurz bevorstehenden Handelsabkommens sei einer der Treiber für die Kursanstiege an den Aktienmärkten im Jahr 2019 gewesen. "Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dies nur eines der Puzzleteile im Gesamtbild war. Aktien haben auch durch andere Faktoren Rückenwind erhalten: Von den Zentralbanken in Europa und den USA, von dem Konjunkturprogramm der chinesischen Regierung und von einer Reihe guter Unternehmensergebnisse." Für den Experten des dänischen Asset Managers falle das Gesamtbild auf Zwölf-Monats-Sicht daher eher positiv als negativ aus, auch wenn kein Zweifel daran bestehe, dass die Perspektive kurzfristig verschwommen daherkomme.



"Wir gehen davon aus, dass globale Aktien im Laufe der kommenden zwölf Monate eine Rendite von 4 bis 7 Prozent erzielen werden", so Lars Skovgaard Andersen weiter. "Und da die Zinsen voraussichtlich noch längere Zeit niedrig bleiben, sind Aktien attraktiver als Anleihen."







