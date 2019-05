Die vor Kurzem fusionierte Linde habe in Q1 unter dem stärkeren US-Dollar gelitten. Während sich der Umsatz auf vergleichbarer Basis halten bzw. währungsbereinigt um 5% habe steigen können, sei der operative Gewinn auf 609 (653) Mio. USD zurückgegangen.



thyssenkrupp wolle sich neu aufstellen: Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel werde nicht weiterverfolgt, Konzernaufspaltung wandere zu den Akten, die Aufzugssparte solle an die Börse kommen.



GEA (ISIN DE0006602006 / WKN 660200) habe den Umsatz in Q1 leicht auf 1,057 Mrd. EUR (+1,75) erhöhen können. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand hingegen habe etwas geschwächelt und 74,6 (76,8) Mio. EUR erreicht. Hintergrund seien eine rückläufige Brutto-Marge, höhere Vertriebskosten und ein Risikovorsorgeaufwand gewesen. Für CEO Klebert sei sein Unternehmen "solide in das Jahr gestartet", sodass er die Jahresziele bekräftigt habe.



Telefónica (ISIN ES0178430E18 / WKN 850775) habe bei leicht sinkenden Umsätzen von 11,979 Mrd. EUR (-1,7%) das Betriebsergebnis (OIBDA) um 10,3% auf 4,264 Mrd. EUR gesteigert. Das span. Telekommunikationsunternehmen habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und rechne u.a. damit, die Erlöse im Gesamtjahr um 2% zu steigern.



Während schwächere Industrieproduktionsdaten aus Italien und Frankreich den Euro ebenso wenig wie die Erhöhung von Zöllen auf chinesische Produkte durch die USA bewegt hätten, hätten am Abend geringer als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise für eine Schwächung des USD und marginale Kursgewinne beim Euro gesorgt.



Ein wegen der Sanktionen rückläufiges Ölangebot aus Venezuela und dem Iran habe die Ölpreise wieder etwas angetrieben. Die Lethargie beim Gold habe auch vor dem Wochenende angehalten. (13.05.2019/ac/a/m)







