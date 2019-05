Die Elektronikhandelsholding CECONOMY (Media Markt, Saturn) habe in Q2 des aktuellen Geschäftsjahres 2018/19 einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatzrückgang um 1,1% auf 5,0 Mrd. EUR hinnehmen müssen. Dabei habe allerdings das operative Ergebnis stabilisiert werden können. Das EBITDA habe nahezu bei 80 (82) Mio. EUR stagniert. Das Periodenergebnis -einschließlich der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kosten- und Effizienzprogramm, des Ergebnisanteils von Fnac Darty und der Vereinnahmung der METRO AG-Dividende - habe bei 20 (-47) Mio. EUR gelegen. Der Ausblick für das gesamte GJ sei bestätigt worden (geringes Erlösplus bei leichtem Rückgang von EBITDA und EBIT).



Evotec übernehme US-Firma Just Biotherapeutics für umgerechnet bis zu 81 Mio. EUR und steige damit in das Geschäft mit biologischen Medikamenten ein. Evotec erhoffe sich von dem Zukauf positive Auswirkungen auf seine Erlöse. Die Prognose für das laufende Jahr solle gegebenenfalls spätestens mit den Halbjahreszahlen Mitte August angepasst werden, habe es heißen. Der Zukauf solle noch im laufenden Quartal abgeschlossen werden.



Home Depot habe die Erwartungen mit einem Umsatz von 26,3 Mrd. USD (+5,7%) in Q1 übertroffen. Auf vergleichbarer Fläche habe das Plus 2,5% betragen. Der Gewinn habe bei 2,5 Mrd. USD gelegen, ein Plus von 4,5%. Home Depot habe die Jahresziele bestätigt.



Der ziemlich düstere Konjunkturausblick der OECD und die politische Situation in Österreich hätten zunächst auf dem Euro gelastet. Im späten Handel sei es zu einer Erholung gekommen.



Der Iran-Konflikt und die Aussicht auf eine nur knappe Versorgung durch die OPEC hätten beim Ölpreis zunächst für Auftrieb gesorgt. Nach einer Berg- und Talfahrt im weiteren Verlauf habe es am Ende aber sogar leichte Verluste gegeben. Der Goldpreis habe sich am Berichtstag ohne fundamentale Neuigkeiten weiter abgeschwächt und tendiere in Richtung seiner Jahrestiefststände. (22.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Leichte Entspannungssignale zwischen China und den USA (eine Lockerung der am Vortag verkündeten Beschränkungen bei Huawei) haben ausgereicht, den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,85%, MDAX +0,36%, TecDAX +1,18%) wieder in den Steigflug zu bringen, so die Analysten der Nord LB.Die Unterstützung des Aufsichtsrats für die Strategiewende des Vorstands habe bei der thyssenkrupp-Aktien für ein Plus von 4,79% und damit Platz 1 im DAX gesorgt. Wirecard seien nach einer Kaufempfehlung vom Vortag weiter gesucht gewesen: +4,38%.Die Lockerung der Sanktionen gegen Huawei habe an der Wall Street ( Dow Jones +0,77%, S&P-500 +0,85%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,08%) für Erleichterung gesorgt. Besonders Tech-Aktien hätten profitiert: Intel +2,07%, Apple +1,92%, Alphabet +0,95%. Nikkei-225 notiere bei 21.303 Punkten (+0,15%).