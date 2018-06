Der Versicherungskonzern Zurich beabsichtige, durch Firmenübernahmen oder Vertriebskooperationen in Lateinamerika und Asien zu wachsen. Gleichzeitig müsse das Geschäft mit Privatkunden vor allem in Westeuropa wieder stärker werden.



thyssenkrupp und TATA Steel kämen bei ihren Fusionsplänen im Stahlgeschäft voran. Noch diese Woche solle eine Vereinbarung getroffen werden.



Im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms werde der Chemiekonzern Evonik bis 2020 rund 1.000 Stellen streichen.



Der Euro sei am Nachmittag auf 1,1629 gesunken, am Abend dann sogar auf 1,1552 USD. Die EZB habe optimistisch den Referenzkurs bei 1,166 USD festgelegt. Ursache des Rückgangs sei die USD-Stärke gewesen.



Um den Iran finanziell auszutrocknen, hätten die USA ihre Verbündeten und andere Staaten aufgefordert, ihre Öleinfuhren aus der Islamischen Republik bis November zu stoppen. Folgerichtig seien die Ölpreise weiter gestiegen. Brent habe die 78 USD-Marke übersprungen, WTI sei über 3% teurer geworden.



Der Goldpreis profitiere nach wie vor nicht von der Unsicherheit an den Kapitalmärkten und notiere sieben USD schwächer. (28.06.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,9%, MDAX +0,6%, TecDAX -0,09%) konnte sich weiter fortsetzen, so die Analysten der Nord LB.Immerhin hätten sich 24 der 30 Werte im Plus befunden, wenngleich es zum Handelsende noch einmal eng geworden sei. Wie an der Wall Street hätten Technologiewerte verloren.Besonders Finanzwerte hätten es derzeit schwer: Die Aktien der Deutschen Bank seien auf ein Rekordtief gesunken (-3,45%), heute stehe Teil 2 des Stresstests der US-Notenbank FED an. An der DAX-Spitze stehe thyssenkrupp mit +3,66%. Dow Jones -0,07%, S&P-500 -0,09%, Nasdaq -1,5%) hätten Verluste hinnehmen müssen. Hier hätten nach wie vor die Handelskrieg-Unsicherheit durch Donald Trump gewirkt, der sein Land so regiere, wie die deutsche Nationalmannschaft bei der WM Fußball spiele - unterirdisch! Der Unterschied: Das eine habe jetzt ein Ende!Der Nikkei-225 habe leicht hinzugewonnen auf 22.289Zähler.