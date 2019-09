Die Deutsche Post wolle mit ihrer Tochter Streetscooter in den chinesischen Markt einsteigen. Streetscooter und der chinesische Autokonzern Chery Holding hätten hierzu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Unternehmen würden planen, gemeinsam elektrische Nutzfahrzeuge für China und potenziell ausgewählte andere Länder zu entwickeln und zu produzieren. Der Markteinstieg solle schrittweise erfolgen, für 2021 sei die Serienproduktion mit Kapazitäten von bis zu 100.000 E-Fahrzeugen jährlich geplant.



Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz sei auch im August zweistellig gewachsen. Weltweit habe die Autofirma 177.819 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 14%. Seit Jahresbeginn seien damit mehr als 1,5 Mio. Einheiten abgesetzt und damit der hohe Vorjahreswert fast erreicht worden (-0,7%).



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) und Northvolt AB hätten ein 50/50 Joint Venture (JV) gegründet, um 2020 eine Fabrik zur Produktion von Lithium-Ionen-Batterien in Salzgitter aufzubauen. Die Produktion solle um den Jahreswechsel 2023/2024 starten. Mit der Gründung des JV würden beide Partner die im Juni geschlossene Vereinbarung zu gemeinsamen Batterieaktivitäten erfüllen.



Der Euro habe am Freitag wenig verändert tendiert. Während der neuerliche Rückgang der deutschen Industrieproduktion im Juli belastet habe, habe der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht Unterstützung geboten.



Gewinnmitnahmen als Reaktion auf die vorangegangenen Zugewinne hätten die Ölpreise am Freitag etwas belastet. Der Goldpreis nähere sich angesichts der nachlassenden Belastungsfaktoren der Marke von 1.500 USD je Feinunze an. Dort verlaufe unter anderem der seit Ende Mai gültige Aufwärtstrend. (09.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf einen vielleicht doch noch positiven Ausgang des Brexit-Dramas - nach der Zustimmung des britischen Oberhauses zu einer Verschiebung des Austritts - hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,54%, MDAX +0,55%, TecDAX +0,56%) vor dem Wochenende ansteigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Maue US-Konjunkturdaten hätten nur temporär bremsend gewirkt. thyssenkrupp sei mit +4,67% an der Spitze des Leitindex gewesen, nachdem der finnische Aufzugsbauer Kone offiziell sein Interesse an der Aufzugssparte von thyssenkrupp bekundet habe.Auch wenn im August weniger Arbeitsplätze geschaffen worden seien als erwartet, hätten die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,26%, S&P-500 +0,09%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,17%) mehrheitlich leicht zulegen können. Facebook seien um 1,62% gesunken, nachdem mehrere US-Bundesstaaten wegen kartellrechtlicher Bedenken eine Untersuchung gegen den Online-Riesen eingeleitet hätten. Nikkei 225 starte freundlich in die Woche: 21.309 (+0,51%).