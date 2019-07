Das erste Halbjahr habe allerdings deutlich positiver geendet, was den Konflikt zwischen den USA und China angehe. Die beiden Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping hätten sich auf dem G20-Gipfel getroffen und hätten miteinander geredet. Neuer Grundtenor: Die Verhandlungen würden weiter gehen.



Aktien seien inmitten einer Kursrally



Die zwischenzeitliche Eskalation im Handelsstreit sowie die anschließende Beruhigung hätten nicht spurlos an den Kapitalmärkten vorbeigehen können und hätten für ein Auf und Ab der Kurse gesorgt. Die Aktienmärkte hätten sich weltweit aber sehr freundlich gezeigt. Seien die ersten Monate des Jahres von den Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Weltwirtschaft, positiven Überraschungen vonseiten der Berichtssaison und der Annäherung im Handelsstreit geprägt gewesen, sei die Katerstimmung im Mai gefolgt. Als Auslöser der Aktienmarktkorrektur sei eindeutig die Eskalation im Handelskonflikt auszumachen gewesen. Schwellenländeraktien hätten in besonderem Maße an Wert eingebüßt.



Der Juni habe sich aber von seiner sonnigen Seite gezeigt, und die Kurse seien weltweit angestiegen. Dafür verantwortlich gewesen seien einerseits die geldpolitisch lockeren Aussagen der Notenbanken als auch abermals ein nun optimistischer Tweet des US-Präsidenten zum Handelskonflikt und schließlich das Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen Xi beim G20-Gipfel in Japan. Am Ende des ersten Halbjahres hätten weltweit also dicke Pluszeichen auf den Kurstafeln gestanden. Die US-Märkte hätten Anfang Juli nun sogar neue Rekordwerte markiert.



Für die nächsten Wochen und Monate würden mehrere Kräfte eine wichtige Rolle für die Aktienmärkte spielen: Gebe es eine Einigung zwischen den USA und China, sollte das von den Aktienmärkten positiv aufgenommen werden. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass ein Handelsstreit zwischen den USA und Europa entflamme. Jede Eskalation dürfte die europäischen und insbesondere deutschen Aktien unter Druck setzen. Sollten die Verhandlungen mit China ins Stocken geraten und sich die Wirtschaft weiter abschwächen, stünden die beiden großen Notenbanken FED und EZB bereit, weitere Lockerungsmaßnahmen durchzuführen. Ohnehin gelte es mittlerweile als sehr wahrscheinlich, dass die FED als erste den Leitzins senken werde. Dem Anschein nach werde es ihr die EZB gleichtun, wenn im Herbst der amtierende Präsident Draghi den Staffelstab an seine mögliche Nachfolgerin Christine Lagarde übergebe. Die Weberbank rechne damit, dass sich zuerst der Konflikt mit China lösen lasse. In diesem Umfeld sei er weiterhin positiv gestimmt für die weltweiten Aktienmärkte und bevorzuge US-Aktien und Schwellenländeraktien.



Rentenmärkte würden von Unsicherheiten und Zinssenkungserwartungen profitieren



Angetrieben von den politischen Unwägbarkeiten einerseits und den Zinssenkungserwartungen andererseits hätten die Rentenmärkte ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Positive Renditen seien im Bereich sicherer Anleihen, also zum Beispiel deutscher Staatsanleihen, kaum noch zu finden. Ein Beispiel: Aktuell müssten Laufzeiten von zwanzig Jahren und länger in Kauf genommen werden, möchte man mit einer deutschen Staatsanleihe noch eine positive Rendite erzielen. Spiegelbildlich seien die Kurse auf Rekordniveaus. Auf der Suche nach Rendite seien auch andere, riskantere Rentensegmente von den Anlegern gefragt. Daher könnten auch zum Beispiel Unternehmens- und Schwellenländeranleihen zulegen. Diese Renten erachte die Weberbank immer noch als attraktiv. Eine Einigung im Handelsstreit und möglicherweise ausbleibende Zinssenkungen könnten dem positiven Trend am Rentenmarkt allerdings ein jähes Ende bescheren. Daher meide die Weberbank zum Beispiel deutsche Staatsanleihen und bevorzuge Unternehmensanleihen mit kurzen Restlaufzeiten und Schwellenländeranleihen aufgrund der attraktiven Risikoprämien als Ergänzung. Die Risikoprämien, die Anlegern im letztgenannten Segment gezahlt würden, seien zuletzt deutlich zurückgegangen, was zu Kursgewinnen geführt habe. (05.07.2019/ac/a/m)





