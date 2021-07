Die Altersvorsorge - warum ist privat vorsorgen so wichtig?

Bild: Ohne Sorgen in die Zukunft blicken. Das geht, mit der richtigen Vorsorge!



Bildquelle: Gerd Altmann via Pixabay

Geld in Aktien investieren - das Basiswissen

Vorteile von Sparplänen

Sparpläne ermöglichen es, das Kapital mit Einzelaktien breit zu streuen. So kann man in verschiedenen Ländern und Branchen Aktien kaufen. Man zahlt monatlich einen bestimmten Fixbetrag ein und hat wenig Aufwand mit Portfoliomanagement.



Zu unterscheiden ist in ETF-Sparpläne und klassische Fonds. Letztere werden von einem Fondsmanager aktiv gemanagt. Das Portfolio wird stets überprüft und auf hohe Performance aktualisiert. Anleger können aus verschiedenen Risikoklassen wählen.



ETFs dagegen basieren auf Indexfonds, welche nach festen Regeln zusammengestellt sind. Man nimmt an der Entwicklung eines bestimmten Börsenindex teil. Der beliebte MSCI World ETF beinhaltet mehr als 1.500 Unternehmen!



Gemäß diesem Prinzip arbeitet auch die fondsbasierte Rentenversicherung. Hier kann man aus diversen Fonds für das Portfolio wählen, mit dem man vorsorgen möchte.



Der Kauf von Einzelaktien

Wer vor 10 Jahren Amazon Aktien gekauft hat, kann sich nun über einen großen Zuwachs im Portfolio freuen! Aktien lassen sich bei der Hausbank oder diversen Online-Brokern kaufen. Bevor man investiert sollte sich intensiv mit den verschiedenen Unternehmen auseinandergesetzt werden. Die Performance der letzten Jahre, die Fundamentaldaten sowie die aktuellen Pressemitteilungen können hier einen guten Aufschluss geben.



Aktienkurse unterliegen Schwankungen aufgrund des Angebots- und Nachfrage Verhältnis. Generell gilt - je höher die Gewinnchance, desto höher ist auch das Risiko. Um zusätzlich zur gesetzlichen Rente Kapital zur Verfügung zu haben, sollte man das Kapital auf mehrere Gesellschaften, Branchen und Regionen verteilen. Der Anlagehorizont sollte zwischen 10-15 Jahren betragen, um Kurseinbrüche der Börsen auszugleichen.



Die perfekte Strategie

Dieses Prinzip der Diversität gilt nicht nur für das Anlageportfolio. Man sollte sich in der Altersvorsorge nicht nur auf die Börse verlassen. Denn lösen viele Anleger im Alter zeitgleich ihre Depots auf, sinken die Kurse. Daher ist es ratsam neben einer guten Aktienstrategie auch die klassischen privaten sowie geförderten Rentenversicherungen nicht zu vernachlässigen. Ein gutes Portfolio besteht aus einem Mix.



Übrigens: Länder wie Norwegen und Schweden investieren die Rentenzahlungen der Bürgerinnen und Bürger bereits in performante Fonds. Wann dies wohl in Deutschland soweit ist? (20.07.2021/ac/a/m)









