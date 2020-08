Fitch habe erneut das Kreditrating von HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) mit "BBB-" und negativem Ausblick bestätigt. Die Rating-Agentur habe gesagt, ein negativer Ausblick spiegele einen langsameren Entschuldungsprozess aufgrund der erwarteten niedrigeren Umsätze und Gewinne wider. Fitch habe außerdem angekündigt, dass sie die Ratings für HeidelbergCement aus kommerziellen Gründen weder aktualisieren noch veröffentlichen werde.



Schaeffler (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA015) habe für den 15. September eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumt. Besprochen werde u.a. die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu 200 Millionen neuen Aktien.



TAG Immobilien (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) habe im zweiten Quartal einen Anstieg der Mittel aus dem operativen Geschäft um 9% auf 44,5 Millionen EUR gemeldet. Das Unternehmen habe Verträge für den Erwerb von 4.200 Wohnungen seit Jahresbeginn unterzeichnet und gesagt, dass seine Geschäftsergebnisse von der Covid-19-Pandemie nahezu unbeeinflusst seien. TAG Immobilien habe beschlossen, die Prognose für 2020 zu bestätigen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (20.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Donnerstag tiefer gehandelt, nachdem das FOMC-Sitzungsprotokoll weniger dovish als erwartet ausfiel, so die Experten von XTB.Die wichtigsten europäischen Indices würden im Tagesverlauf um 1% bis 1,5% tiefer gehandelt, während die Aktien aus Russland mit einem Rückgang des RTS um über 2% die Spitzenposition einnähmen. Das EZB-Sitzungsprotokoll werde um 13:30 Uhr veröffentlicht, habe aber nur selten Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr könnten einen Einfluss haben.