Bild: Gewinn mit dem Handel von Aktien zu erzielen, ist mitunter eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Bildquelle: solarseven - 599600603 / Shutterstock.com

Aktien handeln funktioniert in der heutigen Zeit bequem am Computer

Aktien auf Kredit kaufen klappt unkompliziert mit dem Lombardkredit

Bild: Mithilfe des sogenannten Lombardkredits können Anleger Aktien mit fremdem Geld erwerben. Bildquelle: Naresuan261 - 534350776 / Shutterstock.com

1. Es handelt sich um einen kurzfristigen bis mittelfristigen Kredit

2. Immobilien können durch den Kredit nicht gepfändet werden

3. Die Wertpapiere werden als Sicherheit verpfändet

Das Instrument des Lombardkredits funktioniert, weil durch ihn der Kreditgeber der Besitzer der Wertpapiere wird, der Schuldner jedoch seine Eigentümerstellung nicht verliert. Der Lombardkredit bietet nun den Vorteil, dass sich der eigene Handelsspielraum wieder erweitert und mitunter auch enorme Verluste nicht dazu führen, mit dem Handel aufhören zu müssen.



Höhe des Kredits und die Höhe der Zinsen sollten analysiert werden



Bild: Nicht nur die Kredithöhe ist bei einem Kreditangebot wichtig, sondern auch die Laufzeit und die Höhe der Zinsen. Bildquelle: Khakimullin Aleksandr - 573140461 / Shutterstock.com



Wer über die Aufnahme eines Lombardkredits nachdenkt, sollte sich genauestens mit den drei nachstehenden Themenbereichen auseinandersetzen:



1. Höhe des Kredits

2. Tilgung

3. Zinsen



Während der Antragsteller auf die Höhe des Kredits Einfluss nehmen kann, richtet sie sich häufig nach den jeweiligen Wertpapieren und auch dem Depot, das man selbst bei der Bank besitzt. Ein Beleihungswert von 50 Prozent bei inländischen Aktien kann dabei durchaus erzielt werden. Sind also Aktien im Wert von 5000 Euro vorhanden, kann der Kreditnehmer einen Kredit von 2500 Euro erhalten. Da sich die Beleihungswerte von Bank zu Bank unterscheiden, sollte man nicht den Fehler begehen, direkt bei dem erstbesten Angebot zuzuschlagen. Denn auch bei der Tilgung und den Zinsen treten meistens sehr schnell erhebliche Unterschiede zutage. Die Abrechnung der Zinsen erfolgt meistens zum Monats-, aber auch mitunter zum Quartalsende. Wird die Kreditlinie überschritten, fallen darüber hinaus vonseiten des Kreditinstituts weitere Zinsen für den Kredit an. Im Extremfall ist die Bank sogar zur Verwertung der hinterlegten Aktien berechtigt.



Anfänger greifen beim Aktienkauf lieber nicht auf einen Kredit zurück



Infografik: Wer Aktien kaufen möchte, muss eine Vielzahl von Faktoren im Vorhinein beachten.

Infografikquelle: day-trading-live.de



Wie bereits zutage getreten ist, ist es beileibe nicht so, dass mit dem Lombardkredit ausschließlich Vorteile verbunden sind. Aufgrund dieser Tatsache wird gerade Anfängern häufig davon abgeraten, mithilfe eines Kredits Aktien zu erwerben. Argumentiert wird in diesem Zusammenhang, dass das Risiko, welches mit der Verpfändung der eigenen Wertpapiere als Sicherheit für den Kreditgeber einhergeht, in den meisten Fällen nicht durch ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Aktienhandel ausgeglichen werden kann. Gerade Anfängern mangelt es natürlicherweise an ausreichendem Background, zumal der Aktienhandel als solches immer auch eine spekulative Angelegenheit ist. Da in den aktuellen Zeiten Kredite gemäß Faz so günstig wie noch nie sind, ist das Ganze gleich doppelt verheerend:



Der Anreiz, einen Kredit aufzunehmen, ist so groß wie noch nie

Ist einmal eine Überschuldung eingetreten, entwickelt sich ein Teufelskreis

Selbst erfahrene Händler wundern sich über starke Kursschwankungen

Eigentlich verbietet es sich für Anfänger, mit Krediten das Aktiengeschäft zu betreiben. Selbst erfahrene Händler, die schon viele Jahre an der Börse arbeiten, sind immer wieder ob wenig nachvollziehbarer Kursschwankungen verwundert, die sie allerdings bei weitem nicht so hart treffen, wie das bei neuen Anlegern der Fall ist. Deshalb bleibt abschließend die Empfehlung, das Geld für den Aktienhandel aus dem eigenen Kapital zu entnehmen, solange man keinerlei Erfahrung mit dem Aktienmarkt besitzt. (08.08.2017/ac/a/m)









