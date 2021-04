Der Boom der Online Casinos

In den letzten Jahren ist ein regelrechter Run auf Online Casinos festzustellen. Unabhängig von der Coronakrise und der damit verbundenen Schließung von Spielcasinos war dieser Trend auch schon in den Jahren zuvor zu verzeichnen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Der Hauptgrund dafür besteht sicherlich in der völligen Flexibilität und Unabhängigkeit. Ein Online Casino kennt weder Öffnungszeiten, noch Dresscodes oder Benimmregeln. Auch kann hier mit kleinsten Beträgen gespielt werden, bei denen man im realen Casino sicherlich den ein oder anderen schrägen Blick ernten würde. Durch die Vielzahl der Anbieter und der unterschiedlichen Bedingungen ist ein Vergleich immer sinnvoll. Eine Übersicht der Bonusangebote sollte unbedingt zu Rate gezogen werden, bevor die Entscheidung für einen Anbieter getroffen wird. Idealerweise sollte das Spielen im Casino - egal ob online oder nicht - nur als netter Zeitvertreib und keinesfalls als potenzielle Einnahmequelle angesehen werden.



Aktien - deutlich mehr als pure Zockerei

Wer sich nicht nur auf sein Glück verlassen möchte, aber dennoch auf der Suche nach Möglichkeiten ist, sein Geld auf seriöse Art zu vermehren, sollte sich dem Aktienmarkt zuwenden. Hierbei muss man zwei grundlegende Strategien unterscheiden. Zum einen gibt es natürlich die sogenannten Trader, also die Anleger, die die kurzfristigen Schwankungen am Markt nutzen und damit Gewinne erzielen. Fast unnötig zu sagen, dass diese Methode sehr risikobehaftet ist und am besten richtigen Finanzprofis überlassen werden sollte. Natürlich spricht nichts dagegen, dass auch Anfänger kurzfristig am Markt spekulieren, jedoch idealerweise nur mit Geld, welches im Verlustfall nicht schmerzt. Als ernsthafte Anlage eignet sich Trading für den Durchschnittskunden nicht.



Mit langfristigen Sparplänen zum Erfolg

Für eine seriöse Anlage am Aktienmarkt benötigt man weder große Eigenkenntnisse, noch Unmengen an Geld. Was allerdings sehr hilfreich ist, ist der Faktor Zeit. Je länger der Anlagehorizont ist, desto wahrscheinlicher ist eine vernünftige Rendite. Gerade in Zeiten von Negativzinsen ist es wichtig, vernünftig zu investieren, damit eine Geldentwertung vermieden wird. Wer über keine großen Vermögen verfügt, hat auch die Möglichkeit, einen Aktiensparplan mit festen monatlichen Beträgen abzuschließen. Gegenüber einer Einmalanlage hat diese Vorgehensweise einen ganz entscheidenden Vorteil. Der Anleger kann bei gleichbleibenden monatlichen Raten, aber schwankenden Kursen, vom sogenannten Cost-Average-Effekt profitieren. Dies bedeutet, dass bei niedrigen Kursen mehr Anteile erworben werden als bei hohen Kursen. Auf diese Weise entsteht ein günstiger Durchschnittskurs. Denn natürlich ist es absolut sinnvoll, mehr einzukaufen, wenn der Preis günstig ist und weniger, wenn er hoch ist. Somit stellen fallende Kurse lediglich eine verbesserte Möglichkeit dar, günstig einzusteigen. (23.04.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Den Traum vom großen Geld dürften die meisten Menschen überall auf der Welt schon einmal geträumt haben. Sich darüber Gedanken zu machen, was sich mit mehreren Millionen alles anstellen lässt, ist zweifellos eine spaßige Angelegenheit. Realisieren lässt sich dieser Traum leider allzu selten. Mit Arbeit, Talent oder Können ist dieses Ziel nur in seltenen Ausnahmefällen zu erreichen. Daher versuchen viele ihr Glück im Spiel. Allein in Deutschland füllen jedes Wochenende über sieben Millionen Menschen einen Lottoschein aus. Die Wahrscheinlichkeit eines Millionengewinns liegt jedoch im kaum messbaren Bereich. Aber auch Fußballwetten, ein Besuch auf der Rennbahn oder im Spielcasino erfreuen sich großer Beliebtheit.