adidas sei mit einem Erlösanstieg von 20% (währungsbereinigt: +27%) auf 5,27 Mrd. EUR gut in das Jahr gestartet. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft (ohne die zum Verkauf stehende Reebok) sei in Q1 überproportional auf 502 (26) Mio. EUR gesprungen. Angesichts des guten Starts passe der Sportartikelhersteller die Umsatzprognose nach oben an und erwarte nun einen währungsbereinigten Anstieg im hohen Zehnprozentbereich.



BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) habe in Q1 Umsatz und Ergebnis verbessern können und dabei von einer starken chinesischen Nachfrage und steigenden Verkaufspreisen profitiert. Der Umsatz des Konzerns habe 26,78 Mrd. EUR erreicht und damit um 15,2% über dem Vorjahresniveau gelegen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) sei auf 3,757 (0,798) Mrd. EUR gestiegen, der Konzernüberschuss habe 2,833 (0,574) Mrd. EUR betragen. An der Prognose für das Gesamtjahr halte BMW fest und prognostiziere ein deutliches Plus beim Gewinn vor Steuern.



Nach einem erfolgreichen Q2 des GJ 2020/2021 (30.09.) habe Siemens den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr erneut angehoben. Bei einem Wachstum der Erlöse von 9 bis 11% (bisher: mittleres bis hohes einstelliges Wachstum) solle der Nettogewinn auf 5,7 bis 6,2 (Vorjahr: 4,2, bisher: 5,0 bis 5,5) Mrd. EUR steigen. Von Januar bis März habe sich der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 9% auf 14,665 Mrd. EUR erhöht, beim Auftragseingang hätten sogar 15,879 Mrd. EUR (+11%) erzielt werden können. Das operative Ergebnis aus dem Industriegeschäft (EBITA) sei um 31% auf 2,088 Mrd. EUR gestiegen, der Konzerngewinn nach Steuern habe 2,390 (0,697) Mrd. EUR erreicht.



Die Äußerung des lettischen Notenbankchefs Kazaks, dass das Tempo des Corona-Wertpapierankaufprogramms Pepp bald verringert werden könnte, habe dem Euro ebenso zu Kursgewinnen verholfen wie die schwachen US-Arbeitsmarktdaten für April.



Die Ölpreise hätten sich nach einem häufigeren Wechsel der Vorzeichen am Ende kaum verändert gezeigt. Das Gold glänze wieder stärker. Der Preis kämpfe sich langsam an den seit August gültigen Abwärtstrend (ca.1.860 USD) heran. (10.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - An den deutschen Aktienbörsen (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,34%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,13%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,26%) sind die Kurse am Freitag weiter gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Der sehr schwache US-Arbeitsmarktbericht sei ohne großen Einfluss auf das Geschehen geblieben. Gute Quartalszahlen und mehr Optimismus für das Gesamtjahr hätten adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) (+8,42%) und Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) (+2,95%) anziehen lassen.Der enttäuschende Arbeitsmarktbericht habe an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,66%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,74%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,88%)für Kursgewinne gesorgt. Damit dürfte sich eine baldige Straffung der US-Geldpolitik verzögern, auch wenn andere Konjunkturindikatoren auf eine raschere Erholung der US-Wirtschaft schließen lassen würden.