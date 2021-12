Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Damit dränge sich der Eindruck auf, dass einerseits ein Teil der zuletzt vollzogenen Aufwärtsbewegung auf Short-Eindeckungen zurückzuführen gewesen sei. Der in der kommenden Woche anstehende, große Verfalltermin an der Eurex könnte diesbezüglich eine Rolle gespielt haben. Andererseits werde das Sentiment derzeit größtenteils von den Einschätzungen zu Omikron beeinflusst. Zuletzt habe die Meinung überwogen, dass die vorhandenen Impfstoffe Schutz bieten könnten. Dieser Aspekt habe die Aktienmärkte etwas gestützt. Von Zeit zu Zeit würden aber auch die noch immer vorhandenen Belastungsfaktoren in den Fokus gerückt. So habe beispielsweise die Krise am chinesischen Immobilienmarkt wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Die Zahl von Unternehmen, welche erklärt hätten, Zinszahlungen nicht garantieren zu können, habe sukzessive zugenommen. Inflationssorgen und unterbrochene Lieferketten bestünden weiterhin. Zusammenfassend könne angenommen werden, dass sich der deutsche Aktienmarkt in einer Findungsphase befinde und am Ende hoffentlich feststehe, in welche Richtung die Reise gehen werde.



Wie an dieser Stelle vermutet, sei gestern die Support-Zone mit den Begrenzungen bei 15.626/15.668 in den Fokus gerückt. Auf diese würden gleich drei relevante, gleitende Durchschnitte - die 55-, 100- und 144-Tagelinien entfallen. Zuvor sei der DAX bereits mit dem Versuch gescheitert, den 21-Tagedurchschnitt zu überwinden. Die obere Linie der Ichimoku-Wolke verlaufe aktuell bei 15.600 Zählern. Sollte diese Marke nicht verteidigt werden, müsste ein neuerlicher Test der 200-Tagelinie (15.445) ins Kalkül gezogen werden. (10.12.2021/ac/a/m)

