Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843) habe nach einem durchwachsenen Q1 den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Bei um 2,8% (organisch: +0,7%) gestiegenen Erlösen sei das EBIT von Januar bis März auf 795 Mio. EUR (-5,6%) gesunken. Henkel habe das niedrigere Ergebnis mit Investitionen und einem rückläufigen Konsumentengeschäft begründet.



Infineon habe in einem weiter herausfordernden Umfeld in Q1 Umsätze und Ergebnisse wie geplant erzielt. Die Erlöse hätten mit 1,983 Mrd. EUR marginal über Vorjahr gelegen, das Segmentergebnis sei mit 332 (359) Mio. EUR schwächer gewesen. Im Gesamtjahr solle der Umsatz wie geplant um rund 5% auf 8,0 Mrd. EUR steigen.



Siemens plane die Abspaltung und Börsennotierung (ab 2020) der Energiesparte Gas & Power. Auch die Beteiligung an Gamesa solle an die ausgegliederte Gesellschaft abgegeben werden.



Vor allem die Akquisitionen in Österreich und Schweden hätten beim Wohnungskonzern Vonovia für Zuwächse gesorgt. In Q1 habe das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (Group FFO) bei 303,6 (253,0) Mio. EUR gelegen. Der gute Jahresstart veranlasse CEO Buch zu einer leichten Anhebung der Ertragsprognose für das Gesamtjahr. Er wolle nun ein FFO zwischen 1,17 und 1,22 (bisher: 1,14 bis 1,19) Mrd. EUR erzielen.



Nach anfänglichen Gewinnen sei es für den Euro wieder unter die Marke von 1,12 USD gegangen. Die deutschen Konjunkturdaten hätten belastet.



Die Ölpreise seien von der Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit negativ beeinflusst worden und hätten leichter tendiert. Gold habe von der zunehmenden Unsicherheit profitiert. (08.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die unsichere Lage im Handelsstreit, schwächere Industriedaten aus Deutschland und die Senkung der BIP-Prognose für Deutschland durch die EU-Kommission waren am Berichtstag Gift für den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,58%, MDAX -0,78%, TecDAX -0,52%), so die Analysten der Nord LB.Das Quartalsergebnis von Vonovia habe für Nachfrage gesorgt: die Aktie habe 5,23% zugelegt. Nur Wirecard seien mit +5,49% besser gewesen.Die Wall Street-Anleger hätten verängstigt in Richtung Handelsstreit geblickt und die Kurse ( Dow Jones -1,79%, S&P-500 -1,65%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,96%) in den Keller geschickt. Exporttitel wie Boeing (-3,87%) und United Techn. ( ISIN US9130171096 WKN 852759 ) (-3,40%) seien am Dow-Ende zu finden gewesen. Es habe keine Gewinner im Leitindex gegeben. Nikkei notiere aktuell deutlich schwächer: -406 auf 21.516 Zähler.BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) sei verhalten in das neue Jahr gestartet. Der Automobilhersteller habe mit 605.333 ausgelieferten Einheiten zwar eine neue Bestmarke erzielen können, der Umsatz habe mit 22,462 Mrd. EUR aber marginal unter dem Vorjahresniveau gelegen. U.a. eine milliarden-schwere Rückstellung wegen des EU-Kartellverfahrens habe für einen Einbruch des EBIT von 78,2% auf 589 Mio. EUR gesorgt. Wegen der Rückstellung rechne BMW im Gesamtjahr nun nur noch mit einer operativen Rendite von 4,5 bis 6,5% (bisher: 6 bis 8%).