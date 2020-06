Airbus wolle als Reaktion auf die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise die Produktion und die Auslieferungen für zwei Jahre um 40% zurückfahren. Bisher sei von einer 30%-igen Kürzung die Rede gewesen. Viele Airlines würden neue Flugzeuge zunächst nicht abnehmen, habe CEO Faury gesagt. Es werde bis Ende 2021 dauern, bevor Produktion und Auslieferungen wieder im Einklang stünden, so Faury weiter. Wie viele Stellen vor diesem Hintergrund abgebaut würden, wolle der Airbus-Chef Ende Juli verkünden. Trotz der Drosselung des Geschäftes werde aber keine Endmontagelinie geschlossen und alle Modelle würden weiter produziert, "aber in langsamerem Tempo", so Faury.



Die Wohnungsfirma ADO Properties werde den Projektentwickler Consus Real Estate in mehreren Schritten übernehmen. Zunächst übe ADO eine Kaufoption für Consus aus und lege dann den Minderheitsaktionären ein Übernahmeangebot vor, wie ADO mitgeteilt habe. Im Rahmen der Ausübung der Kaufoption habe ADO Properties unwiderrufliche Zusagen erhalten, die nach Vollzug des Erwerbsangebots zu einer Beteiligung an Consus von über 80% führen würden. Finanzieren wolle Ado die Übernahme mit einer 450 Mio. EUR schweren Kapitalerhöhung.



Softbank (ISIN JP3436100006 / WKN 891624) werde nach eigenen Angaben im laufenden Quartal bis Ende Juni 600 Milliarden Yen (ca. 4,9 Mrd. EUR) durch den Verkauf eines Teils seiner T-Mobile-US-Aktien einnehmen. Insgesamt wolle Softbank einen Anteil im Wert von mehr als 20 Mrd. USD verkaufen, um u.a. Schulden abzubauen.



Erneut freundlichere Konjunkturdaten aus der Euro-Zone hätten der Gemeinschaftswährung zunächst auf die Sprünge geholfen. Nach guten Daten vom US-Immobilienmarkt sei ein Großteil der Gewinne allerdings wieder aufgezehrt worden.



Die Ölpreise hätten im Gefolge steigender Aktienmärkte und robuster Daten vom US-Häusermarkt Kursgewinne verzeichnet. Gold habe leichte Zuwächse verbuchen können. (30.06.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach zunächst ruhigem Verlauf konnte der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,18%, MDAX +0,19%, TecDAX -0,48%) mit dem Rückenwind der US-Börsen am Nachmittag zulegen, so die Analysten der Nord LB.Nur Technologiewerte hätten leichter geschlossen. Wirecard hätten über 154% gewonnen und seien nun endgültig zum Spielball der Spekulation geworden. Unwürdig für einen DAX-Wert.Die Erholung am Immobilienmarkt habe auch Aktienanleger zuversichtlicher gemacht und die US-Börsen ( Dow Jones +2,32%, S&P-500 +1,47%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,2%) angetrieben. Boeing-Titel im Höhenflug: Nachdem der Krisenflieger 737MAX zu Testflügen abgehoben habe, steige bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Wiederzulassung. Nikkei 225 steige um 1,92% auf 22.418 Punkte.