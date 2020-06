Der Nikkei-225 notiere aktuell freundlicher bei 22.627 Punkten (+0,84%).



Siemens-Chef Kaeser habe die 6 Mrd. EUR schwere Übernahme des US-Kompressoren-Herstellers Dresser-Rand als Fehler bezeichnet. "Unser Kalkül war, dass wir die Marke Dresser-Rand als Türöffner nutzen, um die Prozessautomatisierung und die Digitalisierung der Öl- und Gas-Industrie voranzutreiben", so Kaeser. "Dieser Plan ist nicht so aufgegangen wir geplant." Siemens habe das US-Unternehmen vor sechs Jahren gekauft, als das "Fracking" in den USA einen Boom erlebt habe.



Und wieder Wirecard: Die Staatsanwaltschaft München erwäge eine Ausweitung ihrer Ermittlungen. "Wir prüfen alle in Betracht kommenden Straftaten", habe es von der Behörde geheißen. Wirecard habe in der Nacht zum Montag mitgeteilt, dass die vermisste Summe von 1,9 Mrd. EUR mit "überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht existiere.



Das stärker als erwartet aufgehellte Verbrauchervertrauen in der Eurozone im Juni habe den Euro anziehen lassen. Schwächere Daten vom US-Immobilienmarkt hätten den USD belastet.



Die Ölpreise seien ruhig in die neue Woche gestartet. Der Goldpreis nähere sich langsam aber stetig seinen Mai-Höchstständen an. (23.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach gestiegenen Infektionszahlen in Deutschland ist die Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie wieder in den Fokus der Investoren gerückt und hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,55%, MDAX -1,04%, TecDAX -1,80%) zum Wochenauftakt belastet, so die Analysten der Nord LB.Das Desaster rund um die Bilanzen von Wirecard sei auch am Montag weiter gegangen. Nachdem wohl feststehe, dass es die gesuchten 1,9 Mrd. EUR auf asiatischen Treuhandkonten nicht gebe, stehe die Aktie am Abgrund. Das Papier habe weitere 44% verloren. Deutsche Wohnen hätten mit einem Plus von 1,29% einen gelungenen Einstand im Leitindex.Nach einem schwächeren Auftakt hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,59%, S&P-500 +0,65%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,11%) gedreht und freundlich geschlossen. Vor allem Technologiewerte seien gesucht gewesen, während Touristiktitel gemieden worden seien.