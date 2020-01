Der Konzernumsatz von Beiersdorf sei im abgelaufenen Jahr nach vorläufigen Zahlen organisch um 4,1% auf 7,653 Mrd. EUR gestiegen. Während die Erlöse im Unternehmensbereich Consumer um 4,8% zugelegt hätten, habe die Klebstoffsparte nur einen Zuwachs um 0,8% verzeichnet. Bei der operativen Umsatzrendite rechne der Konsumgüterkonzern mit einem Wert von 14,5%. Zum Ausblick habe sich Beiersdorf mit "vorsichtiger Zuversicht" geäußert.



Nach der Vereinbarung mit dem Bund zum Kohleausstieg habe RWE einen massiven Stellenabbau angekündigt. Bis 2030 würden rund 6.000 Stellen wegfallen, habe der Energiekonzern mitgeteilt. Die für den Ausstieg zugesagte Summe von 2,6 Mrd. EUR liege deutlich unter dem tatsächlich entstehenden Schaden von 3,5 Mrd. EUR, so RWE weiter.



Der französische Autobauer PSA (ISIN FR0000121501 / WKN 852363) habe im vergangenen Jahr auf die Bremse getreten. Weltweit habe der Konzern 3,49 Mio. Einheiten verkauft, ein Minus von 10%.



Ähnlich wie die beiden meisten Konkurrenten sei es auch bei Morgan Stanley in Q4 wieder hervorragend im Anleihehandel gelaufen. Der Nettogewinn sei um 53% auf 2,1 Mrd. USD gesprungen. Damit habe die Bank im Gesamtjahr 8,5 Mrd. USD verdient, ein Plus von 4%.



Ein schwächerer USD habe für weiter anziehende Euronotierungen gesorgt.



Die Ölpreise seien gestern wieder gestiegen. Laut Marktteilnehmern sei das unterzeichnete Teil-Handelsabkommen verzögert in den Fokus getreten. Die Goldnotierungen seien nahezu unverändert geblieben. (17.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die schwachen Automobilaktien hielten den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,02%, MDAX +0,22%) erneut in Schach, so die Analysten der Nord LB.Auffallend in dieser Woche: Wirecard - seit Wochenbeginn +16%, allein gestern +6%, neben der Meldung über den Wechsel an der Aufsichtsratsspitze werde auch das Eindecken zuvor leer verkaufter Aktien als weiterer Grund genannt.Von Rekordhoch zu Rekordhoch gehe es am US-Aktienmarkt ( Dow Jones +0,9%, S&P 500 +0,8%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,1%). Die fantastische Stimmung nach der Unterzeichnung des ersten Teil-Abkommen im Handelsstreit halte weiter an. Nikkei 225 notiere erneut fester bei 24.041,26 Punkten.