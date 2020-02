Die immer mehr um sich greifenden digitalen Zahlungsvorgänge hätten Wirecard im vergangenen Jahr den Wachstumskurs fortsetzen lassen und zu einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Ertrag geführt. Der Zahlungsdienstleister habe bei einem Umsatz von 2,8 (2,0) Mrd. EUR seinen Betriebsgewinn (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen um rund 40% auf 785 Mio. EUR steigert. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwarte der Vorstand ein EBITDA zwischen 1,0 und 1,12 Mrd. EUR.



EDF (ISIN FR0010242511 / WKN A0HG6A) habe 2019 die eigenen Erwartungen erreicht bzw. übertroffen. Die Erlöse hätten sich um 3,5% auf 71,3 Mrd. EUR verbessert. Ein besseres Preisumfeld in Großbritannien und Frankreich und gute Geschäfte in der Sparte Erneuerbare Energien hätten dafür gesorgt, dass das EBITDA um 8,4% auf 16,7 Mrd. EUR geklettert sei. Der Nettogewinn habe 5,2 (1,1) Mrd. EUR erreicht. Für 2020 erwarte der Vorstand ein EBITDA zwischen 17,5 und 18 Mrd. EUR.



Schlechter laufende Geschäfte in China und Belastungen durch den Partner Nissan hätten bei Renault 2019 einen Nettoverlust von 141 (Vorjahr: Gewinn 3.302) Mio. EUR verursacht. Der Umsatz sei mit -3,3% auf 55,537 Mrd. EUR leicht rückläufig gewesen. Für das laufende Jahr habe Renault eine operative Marge zwischen 3 und 4% (2019: 4,8%) in Aussicht gestellt.



Nach den Kursrückgängen der vergangenen Tage habe sich der Euro am Freitag stabilisieren können.



Die Ölpreise hätten am Freitag ein wenig Boden gutmachen können. Hintergrund seien die wieder aufgekommenen Hoffnungen über eine Ausweitung der Förderkürzungen der OPEC+ Staaten. Gold habe zum Wochenschluss wieder etwas stärker geglänzt. (17.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,01%, MDAX +0,14%, TecDAX -0,44%) blieb es am Freitag verhältnismäßig ruhig, so die Analysten der Nord LB.Die Indices hätten in engen Grenzen uneinheitlich geendet. Bei Wirecard sei es nach den Quartalszahlen auf und ab gegangen. Am Ende seien die Aktien ganz unten im DAX (-3,47%) gewesen.Die US-Börsen ( Dow Jones -0,09%, S&P 500 +0,18%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,20%) hätten uneinheitlich ins Wochenende gezogen. Guten Quartalszahlen hätten die Sorgen wegen der chinesischen Lungenkrankheit entgegengestanden. Gute Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick hätten bei NVIDIA für ein Kursplus von 7,02% gesorgt. Nikkei 225 starte leichter in die Woche: 23.523 Punkte (-0,69%).