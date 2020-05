Dank einer positiven Entwicklung (+5,3%) des Bereichs Laundry und Home Care (u.a. Waschmittel) habe Henkel die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Q1 recht gut abfedern können. Unter diesen habe vor allem die Klebstoffsparte gelitten, die von der Schwäche der Autoindustrie belastet worden sei. Insgesamt sei der Umsatz nominal um 0,8% auf 4,9 Mrd. EUR zurückgegangen. Einen Ausblick für das Gesamtjahr traue sich der Konzern wegen der aktuellen Unsicherheiten derzeit nicht zu.



Bei der Marke VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) sei der Absatz in Deutschland und Europa im April deutlich eingebrochen. Der Corona-Lockdown habe dafür gesorgt, dass in Deutschland zwei Drittel weniger Fahrzeuge verkauft worden seien. Im Vergleich zu Gesamteuropa (-83%) habe sich der deutsche Markt sogar noch gut geschlagen. In China, wo die Corona-Krise deutlich fortgeschrittener sei, seien die Verkäufe nur noch um 2,5% rückläufig gewesen. Um den Vertrieb in Deutschland und Europa anzukurbeln, wolle der Konzern einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben, unter anderem für günstige Leasing-und Finanzierungskonditionen.



Carl Zeiss Meditec habe den Umsatz im ersten Halbjahr 2019/2020 um 7,2% auf 714,9 Mio. EUR steigern können. Das operative Ergebnis (EBIT) sei auf 102,5 (Vorjahr: 110,4) Mio. EUR gesunken. Vorstandschef Mronz habe darauf hingewiesen, dass der Konzern in Q2 die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen habe. Auf einen Ausblick verzichte die Medizintechnik-Firma weiterhin.



Steigende Mieterlöse hätten LEG Immobilien gut in das Jahr starten lassen. Das FFO I sei in Q1 um 10,7% auf 94,0 Mio. EUR gestiegen. Für das Gesamtjahr habe LEG einen Wert zwischen 370 bis 380 (Vorjahr: 341) Mio. EUR bestätigt. Das Mietwachstum werde aber aufgrund des in der Corona-Krise möglichen zweijährigen Zahlungsaufschubs unterhalb der geplanten 2,8% liegen.



Die schwachen italienischen Konjunkturdaten hätten einen negativen Einfluss auf den Euro ausgeübt.



Die Ölpreise seien nach einer starken Vorwoche mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Offensichtlich sei vielen Marktteilnehmern die Erholung dann doch zu schnell gegangen. Der Kampf um die Marke von 1.700 USD je Feinunze Gold habe auch zum Wochenstart seine Fortsetzung gefunden. (12.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in Deutschland hat die Anleger am heimischen Aktienmarkt ( DAX -0,73%, MDAX -0,41%, TecDAX +0,15%) vorsichtiger werden lassen, so die Analysten der Nord LB.Am Ende habe mehrheitlich ein Minus bei den Indices zu Buche gestanden. Der Vorstandsumbau bei Wirecard sei bei den Investoren gut angekommen, die Aktie habe an der DAX-Spitze 8,33% zugelegt. Henkel hätten nach den Quartalszahlen Abgaben hinnehmen müssen und 2,74% tiefer geendet.An der Wall Street ( Dow Jones -0,45%, S&P-500 +0,01%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,78%) hätten sich die Indices zu Wochenbeginn uneinheitlich entwickelt. Während ein Teil der Investoren eine zweite Corona-Infektionswelle fürchte, freue sich ein anderer Teil über die Ankündigung, dass der Staat New York seine Corona-Beschränkungen noch vor dem Wochenende lockern wolle. Pharmawerte seien am Berichtstag gesucht gewesen, während es für Tourismuswerte abwärts gegangen sei. Nikkei-225 notiere aktuell kaum verändert bei 20.415 Punkten (+0,12%).