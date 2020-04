Der Duft- und Aromenhersteller Symrise habe die Erlöse in Q1 um 8% auf 917,1 Mio. EUR steigern können. Organisch habe sich der Umsatz nach starken Vergleichswerten im Vorjahresquartal um 2,3% erhöht. Trotz der Corona-Krise wolle das Unternehmen an seiner Prognose für das Gesamtjahr festhalten und stärker als der weltweite Markt (ca. +4%) wachsen.



Bei der spanischen Großbank Santander (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) sei der Gewinn in Q1 um 82% auf 331 Mio. EUR eingebrochen. Das Institut habe die Rückstellungen wegen möglicher Kreditausfälle durch die Corona-Pandemie deutlich erhöht. Ohne Sonderfaktoren hätte sich der Gewinn um 1% auf 1,98 Mrd. EUR erhöht, habe es geheißen.



Novartis habe in Q1 einen Umsatz- und Gewinnzuwachs verzeichnen können und sei damit gut durch die Coronavirus-Krise gekommen. Die Erlöse hätten mit 12,28 Mrd. USD wechselkursbereinigt 13% höher gelegen als im Vorjahreszeitraum. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn sei um 34% auf 4,18 Mrd. USD gestiegen, der Reingewinn habe um 24% höher bei 2,173 Mrd. USD gelegen. Vor diesem Hintergrund habe der Arzneimittelhersteller seine Jahresprognose bekräftigt. Geschäftstätigkeit und Nachfrage seien nach wie vor sehr stabil und stark, habe Novartis mitgeteilt.



Die UBS sei positiv in das Jahr gestartet. Dank eines gut laufenden Handelsgeschäfts sei der Gewinn um 40% auf 1,595 Mrd. USD geklettert. Trotz des guten Starts habe die UBS die Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf gedämpft.



Die aktuell wieder steigende Risikobereitschaft schwäche den USD und sorge im Gegenzug beim Euro für Kursgewinne.



Die Ölpreise hätten sich nach einem schwachen Start stabilisiert und uneinheitlich geschlossen. Der Goldpreis sei den dritten Tag in Folge leicht gesunken. (29.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen und damit auf eine baldige wirtschaftliche Erholung hat DAX (+1,27%) und MDAX (+1,03%) erneut anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Der TecDAX habe hingegen wegen des Kurseinbruchs bei Wirecard deutlich im Minus (-2,65%) gelegen. Die Aussagen zur Sonderprüfung bei Wirecard seien Anlegern nicht weitreichend genug gewesen; die Wirecard-Aktie habe rund ein Viertel ihres Wertes verloren. Der Kurs der Lufthansa sei in ordentliche Turbulenzen geraten. Wie es mit der Kranich-Airline weitergehe, sei immer noch offen. Am Ende habe ein leichter Steigflug gestanden: +2,09%.Schwache Konjunkturdaten hätten der Wall Street ( Dow Jones +0,18%, S&P 500 0,0%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,40%) zugesetzt, gute Q1-Ergebnisse hätten dagegen gesteuert. Am Ende sei die Tendenz uneinheitlich gewesen. 3M habe von guten Q1-Zahlen profitiert: +2,58%. Nikkei 225 notiere aktuell kaum verändert bei 19.771 Punkten (-0,06%).Wirecard sehe nach einer Sonderprüfung durch KPMG keinen Anlass zur Korrektur seiner Bilanzen. Belastende Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation seien nicht gefunden worden. In allen Prüfbereichen - sowie bei den Geschäftstätigkeiten in Indien und Singapur - hätten sich keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 zu Korrekturbedarf geführt hätten, habe der Zahlungsdienstleister mitgeteilt. KPMG habe jedoch Dokumentations- und Organisationsschwächen festgestellt, die von Wirecard bereits identifiziert und behoben worden seien, habe es geheißen.