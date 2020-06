Bei BASF würden die Vorbereitungen und der Bau der Batteriematerialien-Anlagen in Harjavalta (Finnland) und in Schwarzheide (Deutschland) trotz der Corona-Pandemie planmäßig vorangehen. Die Anlage in Finnland sei bereits im Bau, für die deutsche Anlage liege inzwischen die Baugenehmigung vor, habe BASF mitgeteilt. Mit der anfänglichen Produktionskapazität der beiden Anlagen solle die Ausstattung von jährlich rund 400.000 Elektrofahrzeugen ermöglicht werden, habe es geheißen.



Die Corona-Beschränkungen hätten dem Frankfurter Flughafen im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 95,6% beschert. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitgeteilt habe, hätten nur noch 272.826 Passagiere eingecheckt. Damit ergebe sich für die ersten fünf Monate ein Minus von 57,2%. Das Cargo-Aufkommen habe einen Rückgang um 13,6% auf 160.502 Tonnen verzeichnet.



BP werde im laufenden Quartal eine Abschreibung in Höhe von 13 bis 17,5 Mrd. USD vornehmen. Hauptgrund sei eine neue, schwächere Einschätzung der künftigen Öl- und Gaspreisentwicklung. Hier lägen die neuen Werte (u.a. Brentöl bei 55 USD je Barrel) um rund 30% unter den vorherigen Annahmen. Zudem sei von einer schwächeren Nachfrage nach Öl aufgrund der Corona-Pandemie auszugehen, habe der Öl-Riese mitgeteilt.



Die Corona-Beschränkungen hätten auch beim schwedischen Modekonzern Hennes & Mauritz zu schwachen Geschäftszahlen im Zeitraum März bis Mai geführt. Die Umsätze seien zwar um 50% auf 28,66 Mrd. SEK gesunken, aber hätten damit sogar noch über den Erwartungen gelegen. Obwohl die Filialen nach und nach wieder geöffnet würden, sei die Nachfrage noch rückläufig. So seien laut Unternehmensangaben die Verkäufe in lokaler Währung in den ersten 13 Tagen im Juni um 30% niedriger gewesen.



Wenig Bewegung habe es am Devisenmarkt gegeben, wo der Euro erst am Abend leichte Gewinne verzeichnet habe.



Öl habe nach schwachem Beginn am Ende uneinheitlich tendiert. Die wieder aufkommenden Coronavirus-Sorgen hätten den Goldpreis nicht unterstützen können. Der Preis des gelben Metalls habe nachgegeben. (16.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Angst vor einer zweiten Corona-Welle die Indices zu Beginn des Handels nach unten drückte, kam es am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,32%, MDAX -0,17%, TecDAX +0,36%) im Verlauf zu Eindeckungen und einem weitgehenden Aufholen der vorherigen Verluste, so die Analysten der Nord LB. Wirecard hätten an der Spitze des Leitindex um 6,81% zugelegt. In der zweiten Reihe hätten die Aktien von HUGO BOSS ein Plus von 3,2% verbucht, nachdem der britische Sportmodeanbieter Frasers Group seinen Einstieg bekannt gegeben habe.U.a. die Ankündigung weiterer Anleihekäufe durch die FED habe die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,62%, S&P-500 +0,83%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,43%) nach oben gezogen. Nikkei-225 notiere aktuell mit 22.535 Punkten rund 1.000 Zähler fester.