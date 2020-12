Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Positive Daten in China sowie der Antrag auf Zulassung eines Corona-Impfstoffes (USA und EU) durch Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) verliehen dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern etwas Rückenwind, berichten die Analysten der Helaba.



Auch BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX)/Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) hätten inzwischen einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff in der EU gestellt. Insgesamt habe dies aber nicht ausgereicht, um die bei 13.460 Zählern verlaufende Strukturmarke ernsthaft zu gefährden. Möglicherweise habe dies auch daran gelegen, dass der FED-Chef Powell von herausfordernden Monaten gesprochen habe, bevor die Impfung greife. Erwähnenswert sei zudem der häufig zu beobachtende "Monatsanfangseffekt". Statistische Auswertungen würden zeigen, dass die ersten Tage eines Monats zu den performancestärksten zählen würden. Entsprechend seien die Einstandskurse in der Regel zu Monatsbeginn höher als beispielsweise in der Monatsmitte.



Der DAX sei gestern an der oben bereits erwähnten Widerstandsmarke gescheitert, um im Nachgang eine Tageskerze in Form eines sogenannten Gravestone-Doji zu formen. Diese negative Kerze sei zudem von Divergenzen bei den Oszillatoren begleitet worden. Insofern stelle sich die Frage, ob die Luft für den deutschen Leitindex wieder dünner werde. Allerdings gelte es unter prozyklischen Gesichtspunkten auch zu bedenken, dass die Trends auf allen Zeitebenen positiv seien. Unterstützungen würden sich bei 13.258, 13.230, 13.130 und 13.045 Zählern definieren lassen. Widerstände seien zudem bei 13.525 und 13.580 zu finden. (02.12.2020/ac/a/m)

