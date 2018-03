Der Nikkei-225 sei vom Rücktritt des ranghöchsten Wirtschaftsberaters von US-Präsident Trump belastet gewesen, der laut Marktteilnehmern die Sorgen vor einem Handelskrieg schüre (21.252,72 (-0,8%)).



Der Spezialchemiekonzern Evonik sei 2017 organisch und durch Übernahmen gewachsen. Die Erlöse haetten sich um 13% auf 14,4 Mrd. EUR erhöht, das operative Ergebnis (EBITDA) habe bei 2,36 (2,165) Mrd. EUR gelegen. 2018 wolle der Konzern den Umsatz weiter steigern. Das operative Ergebnis solle dabei zwischen 2,4 und 2,6 Mrd. EUR liegen.



Positive Finanzierungseffekte, die Integration des Conwert-Portfolios und das Wachstum mit immobiliennahen Dienstleistungen hätten beim Wohnungskonzern Vonovia für ein Rekordwachstum gesorgt. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) sei um 21% auf 920,8 Mio. EUR geklettert. Der Wert des Immobilienportfolios habe am 31.12.2017 bei 33,4 (27,1) Mrd. EUR gelegen.



Der Euro habe sich am Dienstag befestigt. Nachdem am Vortag die Wahl in Italien eine Erholung verhindert habe, habe die Gemeinschaftswährung in Richtung 1,24 US-Dollar zulegen können. Vor allem die angekündigten Strafzölle in den USA würden den Dollar und stärken im Gegenzug den Euro belasten.



Die Ölpreise hätten sich gestern volatil präsentiert. Zu Handelsbeginn gesehene Gewinne seien wieder eingefangen worden und die Notierungen seien im späteren Handel sogar in die Verlustzone gerutscht. Eine nachlassende Kauflaune an den Aktienmärkten sei von Analysten als Grund genannt worden. Gold habe sich gestern freundlicher gezeigt. (07.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,2%, MDAX +0,6%, TecDAX +1,2%) verzeichnete gestern ein leichtes Plus, so die Analysten der Nord LB.Besonders Werte aus der zweiten Reihe seien gefragt gewesen. ProSiebenSat.1 ( ISIN DE000PSM7770 WKN PSM777 ) (-6,4%) habe unter einer "Short-Attacke" gelitten. Evonik sei im MDAX mit - 4,72% am Index-Ende gewesen. Analysten hätten den überraschend schwachen freien Barmittelfluss in Q4 bemängelt.Die Wall Street ( Dow Jones unverändert, S&P-500 +0,6%, Nasdaq +0,3%) habe gestern eine Achterbahnfahrt der Notierungen präsentiert. Nach anfänglichen Kursgewinnen seien die Notierungen abgesackt, bevor sie dann wieder leicht ins Plus gedreht seien. Gestützt worden sei die Wall Street letztlich von Hoffnungen auf eine Entspannung im Korea-Konflikt. Target (-4,5%) gestanden. Das Weihnachtsgeschäft sei überraschend schwach ausgefallen und die Gewinnprognose habe für Enttäuschung gesorgt.