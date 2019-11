Sicherlich habe die markante Erholung seit den Zwischentiefs im Oktober zu einer gewissentechnischen Überhitzung geführt. Somit stelle sich die Frage, ob kurzfristig nicht eher mit einer Konsolidierung gerechnet werden müsse. Andererseits würden Anleger häufig prozyklisch agieren. Die Analysten hätten daher in der DAX Historie nach Jahren mit einer ähnlich starken Kursentwicklung wie derzeit gesucht. In fünf Fällen habe der DAX bis Ende Oktober ein Plus zwischen 20% und 30% aufgewiesen. Im schlechtesten Fall habe der DAX danach mit einem Jahresplus von 22% (2007) geschlossen, im besten Fall mit 47% (1997). Historische Verlaufsmuster sprächen somit für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.



Wie sehe es aber mit dem fundamentalen Unterbau aus? Obwohl über weite Strecken des Jahres wichtige konjunkturelle Frühindikatoren immer weiter abgerutscht seien und sich damit einhergehend auch die Unternehmensgewinnperspektiven eingetrübt hätten, hätten sich Aktien - von kleineren Unterbrechungen abgesehen - überdurchschnittlich gut entwickelt. Der Kursanstieg sei bislang rein bewertungsgetrieben gewesen. Inzwischen seien Aktien auf Basis der gängigsten Kennziffern am oberen Rand des fairen Bewertungsbereiches angekommen.



Aus fundamentaler Sicht hätten sich höhere Notierungen nur bei einer entsprechenden Verbesserung der Gewinnperspektiven ableiten lassen. Dies wiederum bedingt, dass der globale Konjunkturzyklus - gemessen an den Frühindikatoren - die Talsohle bereits hinter sich gelassen habe. Hierzulande stehe in der Berichtswoche mit dem ifo-Geschäftsklima ein wichtiger Indikator zur Veröffentlichung an. Eine Bestätigung der jüngsten Stabilisierungsansätze, wie sie zuletzt der Einkaufmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe geliefert habe, sei dabei Pflicht.



Historische Muster hin, Fundamentaldaten her - letztendlich komme es darauf an, dass die schon fast sicher geglaubte Einigung auf ein erstes Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht auf der Zielgeraden noch scheitere. Schließlich habe das Thema Hong Kong die Verhandlungen in dieser kritischen Phase zuletzt belastet. Die Analysten würden zwar nicht von einer neuerlichen Eskalation des Handelsstreits ausgehen. Allerdings habe sich bei diesem Thema immer wieder gezeigt, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte. (22.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen legten Aktien eine beeindruckende Rally hin, so die Analysten der Helaba.Die US-Leitindices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und Dow Jones Industrials (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten sogar neue Allzeithochs markiert. Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seien die Rekordstände aus dem Januar 2018 zumindest in Sichtweite. Traditionell zähle die aktuelle Phase zur performancestärksten des Jahres. Warum also nicht einfach so weitermachen wie bisher?