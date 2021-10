Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) präsentierte sich am letzten Handelstag des Monats schwankungsanfällig, so Christian Schmidt von der Helaba.Am Aktienmarkt werde auch die Zinsentwicklung genauestens unter die Lupe genommen. Hierzulande bleibt das im Mai dieses Jahres markierte Hoch der 10-jährigen Bundrendite in Reichweite, so die Analysten der Helaba. Insbesondere bei den Aktien aus dem Technologiesektor würden sich die steigenden Zinsen bemerkbar machen.Auf das am Vortag ausgebildete "long legged doji" sei gestern ein "bearish engulfing pattern" gefolgt. Zudem sei der DAX mit seinem Tageshoch an die 144-Tagelinie herangelaufen, um schließlich mit wehenden Fahnen an dieser Hürde zu scheitern. Damit bestätige sich einmal mehr der Eindruck, dass die Risiken deutlich höher zu gewichten seien als die vorhandenen Chancen. Auf der Unterseite seien Supports bei 15.019 Punkten, 14.912 Punkten, 14.864 Punkten und 14.760 Punkten zu finden. (01.10.2021/ac/a/m)