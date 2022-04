Wien (www.aktiencheck.de) - Die Medienunternehmen WarnerMedia und Discovery haben am Freitag verkündet, ihre Fusion abgeschlossen zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das kombinierten Unternehmen werde unter dem Namen Warner Bros Discovery firmieren und ab Montag an der NASDAQ handeln. Zum Portfolio des neuen Content-Riesen würden der Discovery Channel, Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO, Cartoon Network, die Streaming-Dienste Discovery+ und HBO Max sowie Filmreihen wie Batman und Harry Potter gehören.



Die italienische Bank UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6) habe am Freitag angekündigt, die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen erst am 5. Mai zu vermelden. Hintergrund für die Verschiebung nach hinten sei, dass man dadurch mehr Spielraum im Management der Cross-Border-Exposures in Russland habe. (11.04.2022/ac/a/m)



