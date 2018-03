Der Nikkei-225 steige um 1,79% auf 21.417,76 Punkte.



Der französische Versicherer AXA kaufe für 15,3 Mrd. USD den amerikanischen Konkurrenten XL Group. Es sei eine einmalige strategische Gelegenheit, das bisher vor allem auf Lebensversicherungen und Vermögensverwaltung konzentrierte Geschäftsmodell verstärkt auf Schaden- und Unfallversicherungen auszurichten, habe CEO Buberl gesagt. AXA wolle 57,60 USD je XL-Aktie zahlen, ein Aufschlag von 33% auf den Freitags-Schlusskurs.



Airbus habe Medienberichte über einen geplanten Abbau von rund 3600 Stellen als "überzogen" bezeichnet. Erst nach einem Treffen mit dem europäischen Betriebsrat am Mittwoch wolle Airbus seine Überlegungen und Pläne bekannt geben, habe es geheißen. Hintergrund seien geplante Produktionskürzungen, u.a. A380.



Weder der freie Weg für eine Regierungsbildung in Deutschland noch der Ausgang der Parlamentswahlen in Italien mit keinen klaren Regierungsmehrheiten hätten beim Euro größere Bewegungen hervorgerufen. Die Gemeinschaftswährung sei mit 1,2335 US-Dollar nur wenig verändert gewesen. Zuvor habe die EZB den Referenzkurs auf 1,2307 (1,2312) US-Dollar festgesetzt.



Die Ölpreise hätten zu Wochenbeginn angezogen. Hintergrund sei u.a. die Meldung gewesen, dass die Förderung im größten Ölfeld Libyens gestoppt worden sei. Gold habe sich mit Kursen um die 1.320 US-Dollar nur wenig verändert präsentiert. (06.03.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Die Zustimmung des SPD-Parteitages zur erneuten Bildung einer großen Koalition hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,49%, MDAX +1,43%, TecDAX +2,21%) am Montag nach vorne gebracht, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag veröffentlichte US-Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausgefallen seien, hätten zusätzlichen Aufwind verliehen. Versorger-Aktien seien gesucht gewesen, da sie Profiteure einer "GroKo" sein könnten. So seien RWE an der DAX-Spitze um 6,01% nach oben gesprungen, für E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) sei es um 4,36% bergauf gegangen.Automobilwerte hätten sich trotz der Drohung von Präsident Trump, Importzölle auf Fahrzeuge zu erheben, wacker gehalten: BMW (-0,57%), VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (-0,14%) und Daimler (-0,06%). Der Wafer-Hersteller Siltronic habe die Anleger mit einem überraschend guten Margenausblick überzeugt und an der Spitze des TecDAX um 7,62% zugelegt. Dow Jones +1,37%, S&P-500 +1,1%, Nasdaq +1,0%) im Handelsverlauf angestiegen. Der Markt habe die Sorgen vor den Folgen eines Handelskrieges erst einmal beiseitegeschoben und von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten und dem Anstieg der Ölpreise profitiert. Aktien des Versicherers XL Group hätten nach der Übernahmeofferte von AXA um 29,15% zugelegt. Caterpillar (+3,24%) sei an der Indexspitze gewesen, Nike (-1,27%) als einziger Dow-Wert im Minus.