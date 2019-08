Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die aus Marktsicht enttäuschende Kommunikation der Amerikanischen Zentralbank, die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA und mäßige Konjunkturdaten haben für einen deutlichen Rücksetzer bei Aktien gesorgt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Die bisher besser als befürchtete US- und Europa-Berichtssaisson für das 2. Quartal gehe am 15. August zu Ende. Somit kämen von Unternehmensseite vorerst kaum neue Impulse und ein neues Treffen zwischen China und den USA sei erst für September geplant. Die spannende Frage sei jedoch, ob Donald Trump seiner Ankündigung Taten folgen lasse und wirklich weitere Zölle auf chinesische Waren ab 1. September erheben werde. Diese dürften dann auch den US-Konsumenten belasten. Die G7-Staaten würden sich am 24. bis 26.08. in Frankreich treffen und Themen wie Wirtschaft, Außenpolitik und Umweltschutz besprechen.An diesem Dienstag würden die ZEW-Konjunkturerwartungen und am Mittwoch die Q2-Wachstumszahlen der Eurozone und Deutschland bekannt gegeben. Am Donnerstag würden die US-Einzelhandelsumsätze, US-Industrieproduktionsdaten sowie die Wirtschafskonditionen (Empire State Index) und am Freitag das US-Konsumentenvertrauen (University of Michigan) veröffentlicht. (12.08.2019/ac/a/m)