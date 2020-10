Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach rund einem Jahrzehnt Underperformance liegt die Bewertung der einzelnen Substanzwerte ("Value") auf historischen Tiefstwerten, so die Analysten von Postbank Research.



Zudem würden sich unter den "Value"-Titeln viele Unternehmen mit zyklischen Geschäftsmodellen finden, die den Markt im jungen Konjunkturzyklus üblicherweise anführen würden und dies auch tun dürften, sobald ein COVID-19-Impfstoff für mehr Konjunkturoptimismus unter Anlegern sorgen werde. Die Analysten schienen hier schon etwas weiter zu sein: Den Unternehmen des Russell 1000 Value würden sie derzeit für die kommenden 24 Monate ein höheres Gewinnwachstum als den Konzernen des entsprechenden Index für Wachstumswerte ("Growth") attestieren. Dies habe es nur in vier der vergangenen 26 Jahre und zuletzt im Jahr 2010 gegeben. (21.10.2020/ac/a/m)



