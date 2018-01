Der Nikkei-225 sei nach einem guten Start in die Verlustzone gerutscht und habe 0,44% auf 23.763,37 Zähler verloren.



Der französische Bahntechnik-Konzern Alstom habe dank mehrerer Großaufträge den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 6,4% auf 1,76 Mrd. EUR gesteigert. Im gleichen Zeitraum habe sich der Auftragseingang auf 1,68 (1,02) Mrd. EUR erhöht.



Dank eines starken vierten Quartals habe der niederländische Chip-Ausrüster ASML auch im Gesamtjahr Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert. Die Erlöse hätten sich auf 9,053 (6,795) Mrd. EUR verbessert, der Nettogewinn habe auf 2,11 (1,47) Mrd. EUR zugelegt. Auch im laufenden Jahr rechne CEO Wennink mit florierenden Geschäften.



VW habe im abgelaufenen Geschäftsjahr so viele Fahrzeuge wie noch nie ausgeliefert und damit der Dieselaffäre getrotzt. Weltweit seien 10,74 Mio. Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert worden, ein Plus von 4,3%, habe Vorstandschef Müller mitgeteilt.



Der Euro habe seinen Höhenflug vorerst beendet. Die EZB habe den Referenzkurs auf 1,2203 (Dienstag: 1,2230) US-Dollar festgesetzt. Zuletzt sei der Euro bei 1,2209 US-Dollar gehandelt worden. Mehrere Ratsmitglieder der EZB hätten sich zuletzt besorgt über den jüngsten Anstieg der Gemeinschaftswährung gezeigt.



Die Ölpreise hätten uneinheitlich tendiert. Neben einer kurzfristig erstarkten US-Währung habe weiterhin die Sorge vor einer möglichen Aufweichung der OPEC-Förderquoten belastet. Mit den gestrigen Kursverlusten habe der Goldpreis aus technischer Sicht den seit Mitte Dezember bestehenden steilen Aufwärtstrend zumindest "angekratzt", was zu weiteren Kursverlusten führen könnte. (18.01.2018/ac/a/m)







Belastet vom zwar etwas zurückgekommenen, aber dennoch auf hohem Niveau befindlichen, Eurokurs hat der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,47%, MDAX +0,12%, TecDAX -0,21%) zur Wochenmitte uneinheitlich geschlossen, so die Analysten der Nord LB.Trotz eines 2017er Absatzrekords hätten die Aktien von VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) als DAX-Schlusslicht um 1,79% nachgegeben. Die zuletzt erreichten hohen Kurse hätten die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst.Die stärker als erwartet gestiegene Industrieproduktion im Dezember und die Hoffnung auf gute Unternehmenszahlen in der gerade angelaufenen Berichtssaison hätten die Wall Street ( Dow Jones +1,25%, S&P-500 +0,94%, Nasdaq +1,03%) am Mittwoch nach oben gezogen. WKN 850471 ) mit +4,73% als bester Dow-Wert weiter auf Rekordkurs gewesen, IBM habe nach Analystenempfehlung um 2,93% höher geschlossen. General Electric sei wegen Problemen im Versicherungsgeschäft mit minus 4,72% Dow-Schlusslicht gewesen. Goldman Sachs habe nach Einmalkosten durch die Steuerreform um 1,86% schwächer notiert.