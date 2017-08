An den US-Märkten sei der Dow Jones-Index am letzten Montag auf den tiefsten Stand im August gefallen. Es zeichne sich immer deutlicher ab, dass sich die gegebenen Wahlkampfversprechen von US-Präsident Trump nicht wie angekündigt umsetzen lassen würden. Dazu passe auch der zu Wochenbeginn bekannt gegebene Rückzug seines Chefstrategen Stephen Bannon aus dem Weißen Haus. Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte aber nach einem schwachen Wochenstart auf Wochensicht per Saldo überwiegend kaum verändert tendiert. Positiv habe der brasilianische Leitindex Bovespa hervorgestochen, der knapp 5 Prozent an Wert gewonnen habe.



Der französische Mineralölkonzern Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) übernehme die Gas- und Ölsparte der in Dänemark ansässigen Reederei A.P. Moeller-Maersk (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837). Dies hätten beide Unternehmen am 21.08. mitgeteilt. Der Transaktionswert der Übernahme belaufe sich auf rund 6,3 Milliarden Euro. Maersk habe die Veräußerung damit begründet, dass sich das Unternehmen künftig auf sein Kerngeschäft Container fokussieren wolle. Zuletzt habe der Weltmarktführer im Frühjahr angekündigt, die Reederei Hamburg Süd vom Oetker-Konzern für rund 4 Milliarden Euro zu übernehmen. Die Marktteilnehmer hätten die Veräußerung des Öl- und Gasgeschäfts positiv aufgefasst. Die Aktie von Moeller-Marsk habe zeitweise 4 Prozent im Plus notiert.



Total erwerbe unter anderem Felder in der norwegischen Nordsee. Dadurch erhoffe sich das Unternehmen nach eigenen Angaben Synergieeffekte von über 400 Millionen US-Dollar pro Jahr. Konzernchef Patrick Pouyanne habe mitgeteilt, dass sich der Erwerb umgehend auszahle und in den kommenden Jahren weitere Wachstumschancen biete.



Das aus der Aufspaltung von Hewlett-Packard (HP) (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP) hervorgegangene Hardware-Unternehmen HP Inc. habe im abgelaufenen Quartal zwar seine Umsätze steigern können, auf Gewinnebene jedoch enttäuscht. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 13,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig sei der Nettogewinn aus dem laufenden Geschäft um rund 17 Prozent auf 696 Millionen US-Dollar gesunken. Dabei seien die Umsatzzahlen von zuletzt besseren PC-Verkäufen gestützt worden. Im zweiten Quartal des Jahres sei HP Spitzenreiter bei den Computerverkäufen gewesen und noch vor dem chinesischen Konkurrenten Lenovo (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983) gelandet. Bei Desktop-PCs habe der Konzern ein Umsatzplus von 13 Prozent verzeichnen können, bei Laptops sogar eines von 16 Prozent. Gestiegene Einkaufspreise für Komponenten aufgrund höherer Edel- und Industriemetallpreise hätten den Gewinn belastet. Die Unternehmensführung von HP habe mitgeteilt, die Preise zur Kompensation der gestiegenen Kosten geringfügig anzupassen. (Ausgabe vom 25.08.2017) (28.08.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beherrschendes Thema an den Aktienmärkten war der bevorstehende Notenbank-Gipfel in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, so die Experten von Union Investment.Im Vorfeld der Aussagen namhafter Notenbankvertreter wie der FED-Vorsitzenden Yellen und EZB-Präsident Draghi sowie einiger offener Fragen zur künftigen Notenbankpolitik in den USA und Europa hätten sich die Marktteilnehmer an den Aktienmärkten zurückgehalten. Bereits kleine Hinweise der Notenbanker zur Ausgestaltung der Geldpolitik könnten zu größeren Marktbewegungen führen.