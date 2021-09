Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte vermittelten in letzter Zeit häufiger den Eindruck, als würden deren Teilnehmer zu sorglos agieren, berichten die Analysten der Helaba.Die Aktien eines in Shanghai angesiedelten Immobilienentwicklers, Sinic Holding, hätten zu Wochenbeginn gecrasht und innerhalb von wenigen Minuten um 87% nachgegeben. Erst eine Handelsaussetzung habe den Absturz gestoppt. Alles in allem scheine es ratsam, die Risiken nicht aus den Augen zu verlieren. An der Wall Street sei zuletzt das Hedging so gering ausgefallen wie sehr lange Zeit davor nicht mehr. Getreu dem Motto "die Mehrheit hat selten Recht" könnten Entwicklungen wie die Letztgenannte als Kontraindikation verstanden werden. Im Nachgang des FOMC-Meetings werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute freundlich in den Handel starten.Angesichts der größer werdenden Kursausschläge erscheine es ratsam, einen Blick auf das übergeordnete Bild des DAX anhand des Wochencharts zu werfen. Dabei falle auf, dass derzeit zwei Marken von besonderer Bedeutung seien. Auf der Oberseite sei dies die 100-Tagelinie bei 15.604, auf der Unterseite verlaufe eine markante Strukturprojektion bei 15.075 Punkten. Insofern sei der kurzfristig laufende Rebound, nachdem dieser Support zunächst habe verteidigt werden können, aus technischer Sicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite würde ein nachhaltiger Rutsch unter die genannte Marke den Spielraum für weitere Kursrücksetzer deutlich vergrößern. Bei 14.912 Punkten sei noch eine Fibonacci-Marke zu finden, danach wäre das nächste Strukturlevel erst bei 14.011 Zählern zu finden. (23.09.2021/ac/a/m)