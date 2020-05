Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Mehrwertsteuererhöhung im Oktober, in Folge des Coronavirus einbrechende Exporte im Februar sowie der annähernde Stillstand des öffentlichen Lebens Ende März waren für Japans Wirtschaft zu viel, so die Analysten von Postbank Research.Nach zuvor minus 1,9 Prozent sei die Wirtschaft im ersten Quartal 2020 um 0,9 Prozent gegenüber der Vorperiode geschrumpft und stecke damit erstmals seit 2015 wieder in der Rezession; im zweiten Quartal drohe ein prozentual zweistelliger Einbruch. Dennoch liege der japanische Aktienmarkt im bisherigen Jahresverlauf in Euro "nur noch" 10 Prozent im Minus - fast auf Augenhöhe mit den USA und klar vor Europa.Die Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends stünden in den Augen der Analysten gut: Der Ausnahmezustand sei jüngst überwiegend aufgehoben worden und Echtzeit-Indikatoren wie Navigationsanfragen oder Restaurantreservierungen würden auf ein Durchschreiten der konjunkturellen Talsohle hindeuten. Das umgerechnet eine Billion Euro schwere Fiskalpaket sowie diverse Maßnahmen der Bank of Japan würden die wirtschaftliche Erholung unterstützen. Bleibe eine zweite Infektionswelle aus, würden die Analysten für den TOPIX ( ISIN XC0009694107 WKN 929694 ) auf Jahressicht Aufwärtspotenzial sehen. (20.05.2020/ac/a/m)