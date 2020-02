Google habe mit seinem Umsatzwachstum im vergangenen Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Mutterkonzern Alphabet habe ein Plus von 17,3% auf 46,1 Mrd. USD bekannt gegeben. Das sei das schwächste Wachstum in einem Schlussvierteljahr seit 2015 gewesen. Analysten hätten mit 47 Mrd. USD Umsatz gerechnet.



Sony habe im Weihnachtsquartal weniger verdient als im Vorjahr, als ein Buchgewinn angefallen gewesen sei. Ohne Berücksichtigung dessen sei das Betriebsergebnis um 6% gestiegen. Das habe den Vorstand zuversichtlicher gestimmt: Er habe sein Jahresziel erneut angehoben, auf 880 Mrd. Yen (7,32 Mrd. EUR) von 840 Mrd. Im Zeitraum Oktober bis Dezember habe das Betriebsergebnis mit 300,1 Mrd. Yen 20 Prozent unter dem Vorjahreswert aber über den Analystenschätzungen von 271,07 Mrd. Yen gelegen.



BP habe im Weihnachtsquartal aufgrund gesunkener Preise einen Gewinneinbruch verbucht. Das Ergebnis sei um über ein Viertel auf 2,57 Mrd. USD gesunken. Damit habe BP aber besser abgeschnitten als von vielen Analysten erwartet. BP habe angekündigt, dass die Dividende um 2,4% auf 10,5 Cent je Aktie angehoben werden solle. Zudem sei ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Mrd. USD abgeschlossen worden.



Der Euro habe von einer Beruhigung am Devisenmarkt profitiert und sich tagsüber nach den Vortagesverlusten stabilisiert.



Kurzes Innehalten bei den Ölpreisen: Die Fahrt gen Süden der vergangenen Handelstage habe vorerst gestoppt und in eine Gegenbewegung gedreht werden können. Am Markt werde nun über eine vorgezogene Sitzung der OPEC+ Ende der kommenden Woche spekuliert. Erwartet werde, dass die Förderstaaten ihre Ölproduktion weiter einschränken würden. Klassisches Bild: Safe Haven-Anlagen würden in der Gunst der Anleger fallen und schon gebe auch die Goldnotierung nach. (05.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,81%, MDAX +1,41%, TecDAX +1,93%) knüpfte an seine Vortagesgewinne an, so die Analysten der Nord LB.Das Coronavirus führe zwar nach wie vor zu weiteren Infektionen, aber Anleger würden lieber darauf hoffen, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die Epidemie wirksam sein würden und dass Peking die Wirtschaft verstärkt stütze. Auch die gesunkene Wahrscheinlichkeit neuer US-Strafzölle gegen China habe Investoren zum Zugreifen animiert.Die jüngsten Geldspritzen der chinesischen Notenbank hätten die Stimmung an der Wall Street ( Dow Jones +1,4%, S&P 500 +1,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,1%) weiter aufgehellt. Tesla rase den vierten Tag in Folge davon, zeitweise um +20,5%. Nikkei 225 notiere freundlicher: +1% auf 23.319,56 Punkte.