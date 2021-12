Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hat sich im Vorfeld der FOMC-Entscheidung zunächst aus der Deckung gewagt und leichte Kursgewinne erzielen können, die er bis zum Handelsschluss aber nicht halten konnte, so Ulrich Wortberg von der Helaba.



Die Beschlüsse selbst hätten die Laune der Aktienhändler nicht trüben können, obwohl die FED den Weg für eine frühere Erhöhung des Leitzinsbandes geebnet habe und sich die Leitzinsprojektionen der FOMC-Mitglieder deutlich nach vorne und oben verschoben hätten. Nach der FED sei vor der EZB und Bank of England. Während die Notenbanker in Großbritannien aufgrund der sich verschlechternden Corona-Entwicklung auf eine Erhöhung des Basiszinses verzichten würden, dürften die Vertreter der EZB bemüht sein, für einen reibungslosen Übergang zum Ende des PEPP zu sorgen. Die EZB unter der Führung von Präsidentin Lagarde sei nicht dafür bekannt, Marktteilnehmer mit einer restriktiveren Gangart zu überraschen. Sollte dies auch heute der Fall sein und Zinsspekulationen im Zaum gehalten werden, dürfte das Interesse an Aktien von dieser Seite kaum zu schwächen sein.



Der DAX sei nach mehrfachen Versuchen zunächst daran gescheitert, den Bereich der 21-, 55- und 100-Tagelinien nach oben zu durchbrechen. Die Durchschnittslinien seien im Bereich von 15.635 Punkten bis 16.667 Punkten zu finden. Die 200-Tagelinie bei 15.480 Punkten sei aber nur temporär unterschritten worden. Der technische Ausblick trübe sich zwar ein, was sich auch anhand der quantitativen Indikatoren ablesen lasse, erste DAX-Indikationen würden jedoch auf einen freundlichen Start schließen lassen, bei dem die gleitenden Durchschnitte übersprungen werden könnten. Kursziele um 16.000 Punkte wären dann in Reichweite. (16.12.2021/ac/a/m)



