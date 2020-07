Bonn (www.aktiencheck.de) - Am Sonntag treten Polens nationalkonservatives Staatsoberhaupt Andrzej Duda und sein liberaler Herausforderer Rafał Trzaskowski zur Stichwahl um das polnische Präsidentenamt an, berichten die Analysten von Postbank Research.



Umfragen würden ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostizieren. Duda könne demnach mit 48,2 Prozent der Stimmen rechnen, Trzaskowski mit 47,9 Prozent. Die politische Landschaft sei in Polen nicht unwichtig für die Entwicklung des Aktienmarktes: An 60 Prozent der gelisteten Unternehmen sei der Staat zumindest teilweise beteiligt. Jedoch nehme im politischen System Polens das Parlament die zentrale Rolle ein. Die größte Machtbefugnis des Präsidenten liege in seinem Vetorecht bei der Verabschiedung neuer Gesetze. Sollte Duda als Kandidat der regierenden Partei "Prawo i Sprawiedliwość" (PiS) die Wahl gewinnen, werde die Regierungsarbeit wie gewohnt weitergehen. Im Falle eines Sieges Trzaskowskis könnten die Spannungen zwischen Regierung und Präsident zwar zunehmen, die Auswirkungen auf den Aktienmarkt halten die Analysten von Postbank Research aber für überschaubar. (10.07.2020/ac/a/m)





