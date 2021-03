Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte rund um den Globus zeigen sich zunehmend von der Tendenz zu steigenden Zinsen beeindruckt, so die Analysten der Helaba.



So auch heute im asiatischen Handel, als Folge der Powell-Aussagen. Gestern sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits unter die 14.000er Marke gerutscht und habe sich im Tagesverlauf nicht ganz erholen können. Auf die Diskrepanzen zwischen Kursverlauf und den technischen Indikatoren haben die Analysten der Helaba an dieser Stelle mehrfach hingewiesen. Bemerkenswert sei gestern zudem gewesen, dass es bezogen auf den Gesamtmarkt rund zweimal mehr Verlierer als Gewinneraktien gegeben habe. Am Vortag, beim Erreichen des Allzeithochs sei das Verhältnis ausgeglichen gewesen. Insofern bestünden mit Blick auf die strukturelle Verfassung des DAX Fragezeichen. Gleichzeitig sei nochmals darauf verwiesen, dass es noch immer gelte, die bereits großzügig verteilten Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen.



Auf das am Mittwoch markierte Rekordhoch sei gestern die Ernüchterung gefolgt. Wie bereits erwähnt, hätten die technischen Indikatoren größtenteils im Widerspruch zur Kursentwicklung gestanden. Wie so oft scheine es, als hätte auch der "Monatsanfangseffekt" wieder eine Rolle gespielt. Entsprechend könnten die Karten in den kommenden Tagen neu gemischt werden. Dazu müsste jedoch auf der Unterseite die 55-Tagelinie (13.829) herausgenommen werden. Auf der Oberseite stelle die Range von 14.169/14.197 eine entscheidende Barriere dar. Projektionen würden auf die Marken bei 14.279 und 14.354 beziehungsweise 13.720 und 13.623 Zählern entfallen. (05.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >