Nur mal angenommen, die Notenbanker wären auch nur Menschen und ließen sich von den derzeit grassierenden Wachstumszweifeln anstecken. Dann wäre es durchaus nachvollziehbar, dass EZB und FED zuletzt von restriktiveren Maßnahmen Abstand genommen hätten - wer möchte sich schon dem Vorwurf aussetzen, die Konjunktur abgewürgt zu haben? Und nur mal angenommen, die Wachstumserwartungen würden sich in den kommenden Monaten stabilisieren und wieder nach oben drehen. Dann hätten Aktienanleger nämlich zu Recht bereits begonnen, den nächsten Aufschwung zu antizipieren. Klinge zu schön um wahr zu sein? Dies wäre der klassische Ablauf am unteren konjunkturellen Wendepunkt: Zuerst würden Aktien steigen, dann die Wachstumserwartungen!



Die Analysten hätten die letzten vier Bärenmärkte im DAX untersucht und den Kursverlauf mit der Entwicklung der Wachstumserwartungen für den Euroraum (ECB Survey of Professional Forecasters) verglichen. Im Durchschnitt habe der DAX viereinhalb Monate vor den Wachstumserwartungen sein Tief erreicht. Während dieser Phase hätten deutsche Standardwerte gut 30% zulegen können. Für die hohe Unsicherheit in diesem Zeitfenster und die Gefahr, fälschlicherweise auf eine Konjunkturerholung zu setzen, würden Anleger also mit einer üppigen Risikoprämie belohnt. Die alles entscheidende Frage sei nun: Wie könne man möglichst frühzeitig einen bevorstehenden konjunkturellen Wendepunkt erahnen?



Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland und im Euroraum seien zuletzt noch einmal deutlich gesunken. Dabei sei hierzulande fast schon das zyklische Tief aus dem Jahr 2012 erreicht worden, als die Euro-Staatsschuldenkrise massive Wachstumsunsicherheit geschürt habe. Dagegen hätten die ZEW-Konjunkturerwartungen bereits zum fünften Mal in Folge zulegen können.



Auch die Abwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen würden bereits nachlassen. Dies deute auf eine baldige Wende der Wachstums- und Gewinnerwartungen hin. Gewissheit könne es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Die Hauptrisikofaktoren für unser Basisszenario einer wirtschaftlichen Erholung liegen in einem ungeordneten Brexit und/oder einer neuerlichen Verschärfung des Handelskonflikts, so die Analysten der Helaba. Für diese Fälle müsste mit neuerlichen Kursrückschlägen gerechnet werden. Dem stünden jedoch überdurchschnittliche Kurschancen gegenüber, wenn - wie von den Analysten erwartet - Lösungen für beide Konfliktfelder gefunden würden. (22.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholung der vergangenen Monate haben anhaltende Wachstumsunsicherheiten den Risikoappetit an den Finanzmärkten gebremst, so die Analysten der Helaba.Schließlich hätten Anleger bereits auf einen baldigen Beginn eines neuen Aufschwungs gesetzt. Dass in dieser Phase die fundamentale Untermauerung des Kursanstiegs noch fehle, sei aber ganz normal. Gerade am unteren Wendepunkt würden Aktien der Konjunktur einige Monate vorauslaufen.