Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erneut zeigte sich, dass dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktuell das Momentum fehlt, um neue Rekordmarken ins Visier zu nehmen, berichten die Analysten der Helaba.Auch die positiven Vorgaben von den US-Märkten - sowohl der S&P 500 als auch die NASDAQ hätten am Dienstag neue Allzeithochs markiert - hätten daran nichts ändern können. Das ifo Geschäftsklima Deutschland habe sich spürbar verschlechtert. Die Lieferkettenproblematik mache sich bemerkbar. Laut ifo würden inzwischen 70% der Industriebetriebe über Engpässe bei den Vorprodukten klagen. Die Reaktionen am Aktienmarkt hätten sich jedoch in Grenzen gehalten. Sorgen würden sich die Marktteilnehmer weiterhin mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und weiteren Belastungsfaktoren machen. Wie zuletzt müssten schwache Handelsumsätze beklagt werden. Dies spreche für die These, dass sich Teile der institutionellen Anleger aktuell nicht mehr am Markt zeigen würden. Entsprechend stehe die Frage im Raum, ob der Spielraum auf der Oberseite inzwischen weitgehend ausgereizt worden sei.Da es dem DAX nicht gelungen sei, sich deutlich nach oben von der Projektionsmarke bei 15.864 Zählern abzusetzen, könnte auf der Unterseite die bei 15.778 Zählern verlaufende 21-Tagelinie in den Fokus rücken. Knapp unterhalb (15.760) sei zudem ein Retracement zu finden. Insgesamt stelle sich das Indikatorenbild recht angeschlagen dar, sodass ein neuerlicher Test des 55-Tagedurchschnitts (15.662) ebenfalls ins Kalkül zu ziehen sei. (26.08.2021/ac/a/m)