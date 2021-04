Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bild am deutschen Aktienmarkt war zu Wochenbeginn kaum verändert, so die Analysten der Helaba.Auch die Unternehmensergebnisse würden weiterhin von Interesse sein. In den USA würden vor allem Tech-Unternehmen mit Zahlen aufwarten. Beispielsweise würden die Bücher von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Texas Instruments (TI) (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN), AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in den kommenden Tagen geöffnet.Bereits seit einiger Zeit scheine der DAX etwas an der Höhenkrankheit zu leiden. Aus charttechnischer Sicht werde es für den Index jedoch erst mit einem Rutsch unter die Supports bei 15.146/15.123, zumindest kurzfristig, kritischer. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützungszone durchbrochen werden könnte, nehme insgesamt zu. Schwächeanzeichen bei verschiedenen Indikatoren, negative Divergenzen und nicht zuletzt die kürzlich zu Ende gegangenen Preis -und Zeitstruktur würden entsprechende Hinweise liefern. Erste Kursziele wären dann bei 14.989, 14.804 und 14.637 Zählern zu finden. (27.04.2021/ac/a/m)