Bei BMW seien in Q2 die Auslieferungen auf den neuen Höchstwert von 647.504 (637.878) Einheiten gestiegen. Die Erlöse hätten sich ggü. dem Vorjahreszeitraum um 2,9% auf 25,715 Mrd. EUR verbessert. Das EBIT habe unter hohen Kosten für die Einführung von Elektroantrieben gelitten und sei um 19,6% auf 2,201 Mrd. EUR eingebrochen. Dennoch habe BMW die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt.



Der Halbleiterhersteller Infineon habe trotz des schwierigen Marktumfeldes in Q3 des lfd. GJ die Umsätze ggü. dem Vorquartal um 2% auf 2,015 Mrd. EUR steigern können. Das Segmentergebnis sei um 5% auf 317 Mio. EUR zurückgegangen, die Gewinnmarge habe sich auf 15,7% (16,7%) verringert. Infineon rechne für das gesamte Geschäftsjahr weiterhin mit einer Gewinnmarge von 16%.



Die sich abschwächende Konjunktur mache auch Siemens zu schaffen. Einem um 8% gewachsenen Auftragseingang auf 24,5 Mrd. EUR und einem Anstieg des Umsatzes um 4% auf 21,3 Mrd. EUR habe in Q3 ein operatives Ergebnis im Industriegeschäft gegenüber gestanden, welches um 12% auf 1,935 Mrd. EUR rückläufig gewesen sei. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern mit einer bereinigten operativen Umsatzrendite (EBITDA-Marge) in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 11 bis 12% (Q3: 9,6%).



Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01) bekräftige die Jahresziele trotz Konjunkturabkühlung: Der Spezialchemiekonzern habe in Q2 Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3% auf 3,31 Mrd. EUR gesunken. Infolge des wirtschaftlich schwachen Umfelds seien die Verkaufsmengen zurückgegangen, die Absatzpreise habe Evonik aber weitgehend stabil halten können. Das bereinigte EBITDA sei um 8% auf 566 Mio. EUR gesunken.



Die US-Zinssenkung und die Aussagen hinsichtlich der weiteren Notenbankpolitik der FED hätten dem Euro das Leben schwergemacht. Mit 1,1025 USD sei die Gemeinschaftswährung zeitweise so billig wie seit zwei Jahren nicht mehr gewesen.



Die schwächelnde Industriestimmung diesseits und jenseits des Atlantiks, die erstarkte US-Währung und die Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch Trump hätten den Ölpreisen ordentlich zugesetzt. WTI-Öl habe über 8% verloren. Beim Gold habe es nach zunächst verhaltenem Handel einen Kurssprung. Anleger seien nach Trumps neuerlichen Zollankündigungen in die Sicherheit des gelben Metalls geflohen. (02.08.2019/ac/a/m)







Die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,53%, MDAX +0,99%, TecDAX +0,96%) blieben auch am Berichtstag auf Erholungskurs. Quartalsberichte hätten im Fokus gestanden. Die Zahlen von Siemens seien bei den Anlegern nicht gut angekommen: minus 4,03% hätten den letzten Rang im DAX bedeutet. Infineon dagegen habe der allgemeinen Branchenschwäche trotzen können: Anleger hätten dies mit einem Plus von 2,35% honoriert.Die Ankündigung neuer Zölle auf chinesische Waren habe die Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -1,05%, S&P-500 -0,90%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) 0,79%) auf dem falschen Fuß erwischt. Vor allem exportorientierte Werte hätten unter der Ankündigung Trumps gelitten: Caterpillar -3,71%, Apple -2,16%, Boeing -2,02%. Nikkei 225 habe es einen Kurseinbruch gegeben (21.019 Punkte, -2,42%).