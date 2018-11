Nur leichte Umsatzsteigerungen (+1,1% auf EUR 5 Mrd.) melde Henkel für Q3. Der Konsumgüterkonzern sei stark in Schwellenländern engagiert und habe daher mit Währungsschwankungen zu kämpfen. Das ber. betriebliche Ergebnis (EBIT) habe um 3,3% auf EUR 926 Mio. zugelegt.



K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) melde für Q3 eine Halbierung des operativen Gewinns (EBITDA) auf EUR 36 Mio. aufgrund witterungsbedingter Produktionsausfälle und höherer Transportkosten. Der Umsatz indes habe durch höheren Absatz von Kaliumchlorid aus dem neuen Kaliwerk in Kanada und gestiegener Marktpreise um 16% gesteigert werden können.



Sixt (ISIN DE0007231326 / WKN 723132) habe bereits nach 9M den Gewinn des gesamten Vorjahres übertreffen können und rechne auch beim Umsatz mit "starkem Wachstum" ausgehend vom Vorjahreswert von EUR 2,3 Mrd.



Obgleich der Umsatz um 6% auf EUR 25,219 Mrd. gestiegen sei, sei der Gewinn bei Bouygues nach 9M auf EUR 820 Mio. (- 12,1%) gesunken - als Grund seien Schwierigkeiten im Baugeschäft genannt worden.



Das Britische Pfund habe nach dem "faulen Brexit-Kompromiss" und der daraufhin aufkeimenden Regierungskrise in Großbritannien geschwächelt, es habe 1,3% gegenüber USD und EUR verloren. Nachdem der Euro zwischenzeitlich infolge der britischen Regierungsturbulenzen auf USD 1,1271 abgesackt sei, habe er sich im gestrigen Tagesverlauf wieder erholt und sich leicht über dem Vortageswert eingependelt.



Die Ölpreise seien nur ganz moderat angestiegen, ob sie damit den Preisverfall vom Wochenanfang endgültig beendet hätten, sei zu bezweifeln. Denn die amerikanischen Lagerbestände seien in der jüngsten Vergangenheit zu stark angestiegen, hätten Experten geurteilt. Der Goldpreis habe sich wenig verteuert. (16.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vermeintlichen Fortschritte beim Brexit und wiederaufgenommene Handelsgespräche zwischen USA und China haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,52%, MDAX -1,15%, TecDAX -0,77%) am Donnerstagvormittag zunächst beflügelt, dann brach der DAX ein, so die Analysten der Nord LB.Die erwähnte bloße Vermeintlichkeit und der Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien seien als Gründe angeführt worden. Siemens BASF und Henkel seien an der DAX-Spitze zu finden. VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), BMW Daimler und Continental seien zwischen 1 bis 2,5% abgerutscht. Nach negativen Analystenkommentaren hätten Daimler und Conti vormittags am DAX-Ende gestanden, hätten die rote Laterne allerdings an Vortagessieger Merck (-2,55%) weiterreichen können.US-Konjunkturdaten hätten diesmal keine Impulswirkung auf die Börse gehabt. Die Wall Street ( Dow Jones +0,83%, S&P-500 +1,06%, Nasdaq +1,78%) habe von erneuten Spekulationen um ein Ende des Handelskonfliktes mit China und den Technologiewerten profitiert, allen voran Cisco , die mit +5,5% an der Dow-Spitze gestanden habe. Nikkei-225 habe zum Wochenende auf 21.680,34 Punkte wegen Belastungen in der Chip-Industrie verloren.