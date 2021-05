Als erstes möge manchem Marktteilnehmer die Börsenregel "Sell in May and go away" in den Sinn kommen. Saisonal sei die Phase von Anfang Mai bis Ende Oktober im langfristigen Vergleich der mit Abstand schwächste Sechs-Monats-Zeitraum am Aktienmarkt. Rückrechnungen bis zum Jahr 1965 würden zeigen, dass der DAX im Zeitraum von Mai bis Oktober eine signifikant niedrigere Performance aufweise als zwischen November und April. Ähnliche Saisonmuster seien im Übrigen auch bei vielen anderen Börsenbarometern zu beobachten. Allerdings sei es nicht ratsam, seine Anlagestrategie allein von den Jahreszeiten abhängig zu machen.



Wie sehe es also mit den fundamentalen Bedingungen aus? Die Indikatoren würden eine dynamische Konjunkturerholung in Aussicht stellen. Hierzulande seien zuletzt beispielsweise Auftragseingänge und Industrieproduktion deutlich gestiegen. Auch die Nachrichten aus den Unternehmen seien positiv. Rund 87% der Unternehmen aus dem S&P 500 hätten mit den Nettoergebnissen für das erste Quartal über den Schätzungen gelegen. Auch von den DAX-Mitgliedern, die bereits berichtet hätten, hätten 79% die Erwartungen übertreffen können. Entsprechend seien auch die Gewinnprognosen für die kommenden zwölf Monate in den vergangenen Wochen weiter nach oben revidiert worden. Dennoch liege die Bewertung selbst auf Basis gestiegener Gewinnerwartungen oberhalb des langfristigen "Normalbereichs". Befeuert worden sei diese Bewertungsexpansion durch eine ultralockere Geldpolitik.



So lasse sich ein enger Zusammenhang zwischen dem Geldmengenwachstum im Euroraum und dem DAX-KGV beobachten. Allerdings habe die annualisierte 6-Monatsrate der Geldmenge M1 ihren Höhepunkt bereits überschritten. Dies spreche dafür, dass sich auch die hohe Bewertung zurückbilde. Dazu müssten entweder die Gewinnerwartungen noch stärker anziehen, was kurzfristig wenig realistisch erscheine, oder die Kurse nachgeben. Anstatt "Sell in May" sei vielleicht die Börsenregel "Sell on good News" der bessere Ratgeber für Timing-Entscheidungen. (07.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks in der laufenden Quartalsberichterstattung mit überwältigender Mehrheit über den Schätzungen lagen, blieb ein Kursfeuerwerk zuletzt aus. Dies untermauert die These, dass bereits sehr viel Positives vorweggenommen wurde, so die Analysten der Helaba.Die Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten habe in den letzten Wochen zwar nachgelassen. Die meisten Indices würden allerdings weiterhin in unmittelbarer Nähe ihrer Jahreshöchststände notieren bzw. hätten sogar neue Bestmarken erreicht. Mangels Anlagealternativen halte sich die Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer augenscheinlich weiterhin in Grenzen, auch wenn Umfragen unter Investoren gerade hierzulande inzwischen nachlassenden Optimismus signalisieren würden. Selbst wenn es einmal zu Kursrücksetzern komme, würden diese rasch aufgeholt. Schließlich würden Anleger seit mehr als einem Jahr die Erfahrung machen, dass Aktien selbst in schwierigen Zeiten immer weiter steigen würden. Warum sollten sie gerade jetzt fallen, wo die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehme?