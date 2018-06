Die Analysten würden mit einer erhöhten Schwankungsbreite an den Aktienmärkten rechnen. Zum einen hätten die politischen Risikofaktoren zuletzt wieder zugenommen. Beispielsweise sei unklar, was genau Italiens neue Regierung unternehme, wie es mit dem Iran weitergehe oder zu welchen Handelszöllen es tatsächlich komme. Zudem stünden in den USA die Midterm Elections im November an, was zu einer erhöhten politischen Unsicherheit führen sollte, zumal die Demokraten in den jüngsten Meinungsumfragen führen würden. Das fundamentale Umfeld für Aktien bleibe jedoch konstruktiv, zumal auch die Bewertungskennzahlen dank steigender Unternehmensgewinne und nach der Korrektur im Frühjahr wieder attraktiver aussehen würden. Zudem sollten die negativen Wachstumsüberraschungen (vor allem in Europa) im zweiten Halbjahr auslaufen, da die Volkswirte ihre Schätzungen bereits nach unten revidiert hätten.



Die globalen M&A-Aktivitäten seien auf den höchsten Stand seit 1990 und dank der US-Steuerreform würden die Unternehmensinvestitionen und Aktienrückkaufprogramme zunehmen. Da Aktien zuletzt allerdings schon ordentlich gestiegen seien und viele politische Risiken bestünden, würden die Analysten nur mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial für Aktien im dritten Quartal rechnen.



Die Analysten hätten die Erholungsrally im Mai genutzt, um Aktien antizyklisch zu reduzieren, würden jedoch eine mittlere Übergewichtung beibehalten. Sollte die Aktienrally weitergehen, würden sie wohl weitere Gewinne mitnehmen. Analog würden sie bei einer Korrektur überlegen, das Aktienengagement wieder zu erhöhen. Regional würden sie vor allem europäische Small Caps sowie Aktien aus Japan und den Schwellenländern mögen. Erstere hätten ihren Verschuldungsgrad weiter reduziert und dürften dank ihrer stärkeren Fokussierung auf den Heimatmarkt von der weiteren Erholung im Euroraum profitieren. Zudem wären sie von einer etwaigen Euro-Aufwertung weniger stark betroffen. Für Japan würden eine attraktive Bewertung, Wirtschaftsreformen sowie die Unterstützung der Japanischen Zentralbank in Form von Aktienkaufprogrammen sprechen.



Des Weiteren würden die Analysten Schwellenländer-Aktien mögen, deren Wachstumsvorteil sich gegenüber Industrienationen in den nächsten Jahren weiter deutlich ausweiten dürfte. Zudem würden sie nach der jüngsten Underperformance Aufholpotenzial besitzen. (Ausgabe Q3 2018) (27.06.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach der Korrektur im Frühjahr erholten sich die Aktienmärkte im zweiten Quartal deutlich, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Haupttreiber seien neben der Stimmungsaufhellung (weniger Inflations- und Handelskriegssorgen) steigende Unternehmensgewinne gewesen, welche durch eine starke Q1-Berichtssaison - vor allem in den USA - visibel geworden seien. Am besten hätten sich seit Jahresbeginn und im zweiten Quartal US Small Caps entwickelt, die insbesondere von der US-Steuerreform sowie der starken US-Konjunktur profitiert hätten und deren Gewinne aufgrund ihrer stärkeren Fokussierung auf den Heimatmarkt nicht so USD-sensitiv seien. Europäische Aktien hätten ebenfalls kräftig zugelegt, begünstigt durch einen schwächeren Euro und durch die robuste Weltkonjunktur. Einzig Osteuropa habe hinterhergehinkt. Russische Aktien hätten unter den neuen US-Sanktionen gelitten, welche auch zu einer deutlichen Rubel-Abwertung geführt hätten.