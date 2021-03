Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kurzfristige Schwächeanzeichen waren beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits am Donnerstag auszumachen, so die Analysten der Helaba.Am kommenden Freitag stehe der große Verfall an den Terminbörsen auf der Agenda. Bemerkenswert sei auch, dass auf den 21. März das Ende eines großen Gann-Zyklus falle. In der Vergangenheit hätten in der Nähe dieses Preis- und Zeitstrukturpunktes häufig markante Wendepunkte der Aktienindizes beobachtet werden können. So wie es beispielsweise im vergangenen Jahr der Fall gewesen sei, als der DAX exakt in derselben Woche sein Tief bei 8.255 Zählern ausgebildet habe, um fortan eine deutlich ausgeprägte Aufwärtsbewegung zu etablieren. Damals habe der deutsche Leitindex an einem signifikanten Tief gehandelt, aktuell sei das Gegenteil der Fall. Wohin gehe die Reise dieses Mal?Die Möglichkeit für die Ausbildung eines markanten Strukturpunktes sei oben erwähnt worden. Die Frage, die in diesem Fall im Raum stünde, sei, ob es zu einer weiteren Ausdehnung der laufenden Aufwärtsbewegung komme oder ob sich möglicherweise eine Wendeformation herauskristallisiere. Im letztgenannten Fall wären die Retracement-Level, ausgehend vom Tief bei 11.450 Zählern, bei 13.852 (23,6%), 13.393 (38,2%) und 13.022 (50%) zu finden. Mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit würden Korrekturen bis zum 50%-Level vollzogen. Für eine diesbezügliche Prognose sei es aktuell aber noch zu früh. (15.03.2021/ac/a/m)