New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Am US-Aktienmarkt wurden gestern Aktien gekauft, als gäbe es morgen keine mehr, so die Analysten von Postbank Research. Dow Jones beziehungsweise S&P 500 den dritten Tag in Folge mit Gewinnen aus dem Rennen gegangen. Der Handelstag habe mit einem beängstigenden Rekord begonnen: 3,3 Millionen Amerikaner hätten in nur einer Woche einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt. Die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Shutdowns in den Staaten New York und Kalifornien würden offenbar.Der Markt setze jedoch auf die Politik; Maßnahmen wie der "Coronavirus Bill", die bestimmte Hilfszahlungen an Beschäftigungsgarantien knüpfen würden, würden unterstützen. Schließlich gebe es Gerüchte, dass Überweisungen bereits innerhalb von drei Wochen durchgeführt werden könnten. Verflache sich in den nächsten Wochen auch in den USA die Coronavirus-Kurve, könnte die Wirtschaftskrise bald überwunden werden und der Aktienmarkt zu einer weiteren Erholung ansetzen.Auch in Europa hätten die Notierungen, wie auch an der Wall Street, auf die schwachen US-Arbeitsmarktzahlen positiv reagiert. Die Hoffnung auf die Politik habe auch die Kurse getrieben. DAX EURO STOXX und STOXX 600 hätten Kurszuwächse verbucht. Heute Morgen setze sich die Kurserholung auch in Asien fort. Die wichtigsten Leitindices des Erdteils würden freundlich tendieren. Etwas verhaltener würden sich heute Morgen vorbörslich die Investoren in Europa zeigen. Der DAX dürfte wenig verändert in den heutigen Handelstag starten. (27.03.2020/ac/a/m)