In den USA hätten sich die Verluste vor dem Freitagsstart mit maximal 1,7 Prozent (NASDAQ 100-Index) überschaubar gezeigt. Beim Blick auf den US-Markt sei bezüglich des S&P 500-Index nebenbei zu konstatieren, dass mit dem jüngsten Rekordstand von 4.480 Punkten eine Verdoppelung des Index in nur 345 Handelstagen erfolgt sei. Dies sei der schnellste Indexanstieg seit dem Ende des zweiten Weltkriegs gewesen.



Im Euroraum habe der EURO STOXX 50-Index mit minus 2,5 Prozent am deutlichsten gelitten. In der Gesamtbetrachtung habe der MSCI World-Index vor dem Start der US-Börsen am Freitag zwei Prozent verloren.



Einhergehend mit den Wirtschaftssorgen bezüglich China hätten bei der Branchenbetrachtung die Grund- bzw. Rohstoffaktien besonders schwach tendiert. Der im STOXX Europe 600-Index abgebildete Branchenindex habe knapp neun Prozent verloren. Es sei der Automobilsektor mit minus sieben Prozent gefolgt. Der weltweite Chipmangel setze sich unvermindert fort und sorge bei der Automobilherstellung für Produktionsausfälle.



So habe der japanische Automobilriese Toyota Presseberichten zufolge eine Drosselung der Septemberproduktion um 40 Prozent angekündigt und damit die Märkte schockiert. Auch seien Aktien aus dem Einzelhandel (minus 6,7 Prozent) sowie persönlichen Haushaltsgütern (minus 6,2 Prozent) nicht allzu gut weggekommen. Klassische defensive Sektoren wie Versorger und auch Gesundheitswerte (plus drei bzw. plus 1,5 Prozent) hätten hingegen hinzugewinnen können.



Im DAX 30 hätten daher die Aktien von RWE und E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) mit einem Plus von 5,9 bzw. 4,5 Prozent zu den Spitzenreitern gehört, während sich Anteile von BMW, Daimler und Volkswagen (Vorzüge) (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) mit Verlusten von acht bis neun Prozent ganz oben auf den Verliererrängen bewegt hätten. (Ausgabe vom 20.08.2021) (23.08.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den zuvor erzielten zahlreichen Rekordständen gab es in der Berichtswoche an sämtlichen Aktienbörsen rote Vorzeichen, so die Experten von Union Investment.Zuvor habe in Deutschland der MDAX für mittelgroße Unternehmen noch die Marke von 36.000 Punkten überschritten und damit ein historisches Hoch erzielt. Aber dann sei es auch dort im Anschluss nach unten gegangen. Mit der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China, der Ausbreitung der Delta-Variante und den Tapering-Bestrebungen der FED seien zuletzt einige ungünstige Faktoren zusammengekommen. In der Folge hätten die Märkte den Rückwärtsgang eingelegt.Am ausgeprägtesten seien die Verluste in Asien gewesen. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung habe zudem die Regulierungswelle in China auf der Stimmung gelastet, der Tech-Sektor habe unter Druck gestanden. Der repräsentative HSCEI-Index habe in der Berichtswoche weitere 6,8 Prozent verloren. Die Aktienbörsen der Schwellenländer hätten in der Gesamtentwicklung überdurchschnittlich verloren.